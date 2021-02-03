農曆年節將至，政治人物都會發送春聯，與民眾一起喜迎新年到來。不過現傳出，有民眾將這些免費發送的春聯轉售，價格由10元到上百元不等，其中民進黨立委高嘉瑜的親筆簽名春聯，每張售價更高達440元；而高雄市議員黃捷的「強壯如牛」春聯，買了還可送衛生紙。

高嘉瑜1月29日在臉書痛批轉售春聯的行為令人髮指，呼籲大家不要花錢買，並開玩笑說「不要因為我的春聯會唱歌就水漲船高，保證瑜音繞樑，每天聽到煎熬」。

台北市政府印製市長柯文哲春聯免費發送，有民眾發現被人拿來在網拍平台販賣做無本生意。（摘自蝦皮購物網站）

台北市長柯文哲春聯，1張價格由5元至100元不等。昨（2）日他聽聞高嘉瑜春聯售價較高，笑說可以湊競選經費了，「我的才100元」。

實際到拍賣平台上搜尋，國民黨立委蔣萬安、前總統馬英九、高雄市長陳其邁、總統府署名蔡英文及賴清德的春聯，售價10元到60元不等；面臨罷免危機的黃捷，春聯售價價差非常大，從30元到190元都有，甚至買春聯還送衛生紙。

黃捷春聯售價價差大，還可送衛生紙。（圖／摘自蝦皮購物網站）

總統府、馬英九、蔣萬安春聯皆有人販售。（圖／摘自蝦皮購物網站）

另有人販售總統府紅包袋，6入60元；陳其邁福袋及年曆，40元到50元；總統府福袋60元。

免費發送的春聯竟被拿來轉售，對此，台北市議員陳永德質疑市府對春聯管控出包，主責的北市祕書處居然不聞不問，放任民眾販售圖利，恐怕傷害市府形象。北市府副發言人林珍羽則回應，稱市府不聞不問放任民眾圖利，實在過於言重，對於民眾自由收藏表示尊重。

(中時新聞網)