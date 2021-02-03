補教名師高國華主播前妻蔡郁璇，雖然近來鮮少公開露面，但仍會透過社群網站分享近況，2日是她的42歲生日，她也開心發文感謝大家的祝福，並公開一張辣照，邪惡視角讓她的好身材一覽無遺。

蔡郁璇在臉書發文，寫下：「謝謝大家的生日祝福，其實過了30，就完全沒有過生日的慾望和喜悅，不過懂得愛自己是最重要的。我的願望是希望大家身體健康，長了一歲，也希望明年回頭看看今年的自己，沒有遺憾，謝謝大家，祝我生日快樂」。

謝謝大家的生日祝福🥰🥰 其實過了30 就完全沒有過生日的慾望和喜悅😆 不過懂得愛自己是最重要的。 我的願望是希望大家身體健康🥰 長了一歲，也希望明年回頭看看今年的自己， 沒有遺憾😍😍 謝謝大家 祝我生日快樂🎂 郁璇 由我是蔡郁璇發佈於 2021年2月2日 星期二

而她也附上一張超辣自拍，上衣低胸設計，讓她的雪白雙峰快炸出，深邃事業線更是清晰可見，讓網友看了超興奮，狂讚她超美的，「沒關係，在我看來一直是28，生日快樂，大美人」、「太漂亮了吧」。

蔡郁璇和高國華育有一女，但高國華因和陳子璇爆發國道喇舌事件，讓她狠下心斬斷多年婚姻，而去年陳子璇和高國華9年婚斷，她頻在臉書抒發心情，讓蔡郁璇看不下去，暗批陳子璇老拿離婚做文章，令人反感，痛罵她厚顏無恥，陳子璇也發文回應，雖沒指名道姓，但表示「大家都是女人，我會選擇不口出惡言」、「衷心希望妳能更正向一點」，蔡郁璇之後又寫下：「還完從此兩清，下輩子就不用再見。」似乎有意放下一切恩怨。

日前蔡郁璇坦承因月經不順，到醫院做檢查，發現有子宮沾黏問題，因此動手術把部份打開，沒想到月經仍沒來，改到大醫院治療，醫生告知她沾黏太嚴重，若再做手術恐導致大出血，甚至以後可能不會再有月經，也無法懷孕，讓她情緒崩潰淚流不止，不過仍勇敢嘗試第2次手術。

(中時新聞網)