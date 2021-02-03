民眾在購買水果時，都會看外觀判斷是否新鮮。一名男網友表示，家人給他一袋芭樂，只見芭樂上布滿黑色的斑點，令他質疑「還能吃嗎？」文章引發熱烈討論，還釣出水果攤商解惑，指會有斑點都是寒害的緣故，且反而會更好吃。而之前也有水果批發商分享4個挑選好吃芭樂的關鍵，包括表面凹凸不平、色澤呈白霧色等。

原PO日前於臉書《爆系知識家》分享一張芭樂的照片表示，家人給了他一袋芭樂，打開袋子才發現，芭樂上布滿一顆顆黑色的斑點，「有人知道這個芭樂怎麼了嗎？還能吃嗎？」

有知名水果批發商透露挑選芭樂的4個關鍵。（圖／翻攝自知果堂臉書粉專）

許多網友看了照片後議論紛紛，一名自稱是販賣水果的攤商表示，這是寒害的關係，在冬季比較會有的狀況，俗稱紅點花，由於賣相不佳，只能當作瑕疵品賣，食用上完全沒有疑慮，不用刻意削皮也能安心食用；其他網友也表示，自己曾經買過，結果意外的好吃，且特別甜。

另外，知名水果批發商過去也曾分享挑選芭樂4個撇步，包括表面凹凸不平、色澤呈白霧色、有俗稱「紅點花」的斑點、挑選入秋到春天的芭樂。該業者表示，透過這4種方式，雖然無法百分之百買到一定好吃的芭樂，但機率已經很高，購買前最重要的還是搞清楚來路，買安全新鮮的水果最好。

(中時新聞網)