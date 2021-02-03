小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】陸對拜登劃紅線 台港之外皆可談

美國總統拜登上任以來，中美元首遲遲未進行對話，但與此同時，雙方外交高層不斷隔空交峰，在中美競合中尋求交集。中共中央政治局委員楊潔篪2日提出中美互利合作等四個努力方向，但他也劃出紅線，強調台灣、香港等問題涉及中國民族感情，美方「碰不得」。

【2】缺工缺料缺產能 15檔漲價股急彈

新冠肺炎疫情帶動需求急升，企業缺工、缺料、缺產能頻頻出現，包括面板、晶圓代工、IC設計、矽晶圓、被動元件、原物料等廠皆喊出漲價，中美晶（5483）等15檔概念股急彈。

【3】四檔2千金同框 台股首見

台股2日首見四檔個股同登二千金。在祥碩股價登高一呼衝上2,000元價位，以2,045元上漲3.28％作收後，與大立光、矽力-KY、信驊並列台股二千金。投資專家指出，聯發科也蓄勢向千元關卡衝關，以千金股為主的高價股，多具有業績獲利成長題材，扮演台股的人氣指標，台股強弱表現也以高價股表現為依歸。

【4】GameStop、白銀雙跌 散戶炒作退燒

散戶熱炒的GameStop股價與白銀價格周二（2日）雙雙走跌，凸顯這波由鄉民帶動、專門針對放空資產發起的狂買潮似乎已有降溫跡象。

【5】歐盟限疫苗出口 惹毛英加日

由於新冠肺炎疫苗製造商生產不及，歐盟宣布管制疫苗出口至非歐盟國家，好讓會員國獲得足夠的疫苗，歐盟最新政策引發英國、加拿大與日本不滿，並招來世界衛生組織（WHO）批評。

(中時新聞網)