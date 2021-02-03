藝人「雞排妹」鄭家純自爆主持尾牙時，遭廠商老闆及歌手翁立友性騷擾，引發軒然大波，翁立友所屬經紀公司發出聲明強硬喊告，對此，兩性作家御姊愛坦言也曾被大咖主持人騷擾，甚至還有男藝人跟她交換Line後，傳了裸上半身洗澡的照片給她，坦言感覺到相當噁心。

御姊愛昨（2日）在Podcast節目提到遭性騷的過程，她表示曾受邀出席某個社交場合，離席時卻被「一線男主持人」擋住去路，還堅持要跟她乾一杯，隨後更表示能送她回家，由於與對方不熟識便委婉拒絕，沒想到對方竟語帶曖昧詢問：「妳要不要試試看，我跟妳講，我很大喔」，讓她當下心情難以平復，認為對方怎能這麼無禮，但礙於對方是一線男主持人，只能忍住氣憤情緒，僅回覆「你喝醉了，你先回去吧」，接著便迅速離開現場。

此外，御姊愛更爆料某次錄影完後，某位「知名男藝人」直接上前攀談並互加LINE，沒想到事隔幾天對方竟傳來「赤裸上半身」的洗澡照片，當下還認為對方可能傳錯或是惡作劇，便索性已讀不回，沒想到對方眼見她沒有回應，竟回傳一句：「帥嗎？」讓她百思不得其解：「長相不帥、不有錢，真心想不透怎麼會有自信這樣子做」，隨後便將對方封鎖加刪除。

經歷過這兩次被男藝人性騷過程，也讓御姊愛試著學習如何保護好自己，但仍不禁感嘆：「貴圈真亂」。

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(中時新聞網)