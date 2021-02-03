中廣董事長趙少康在本月初提出回復國民黨籍，劍指黨主席，國民黨組發會在2日已進行相關作業，將趙「歸建」到台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日起生效。而趙少康競選黨主席的相關資格，主要還是由現任黨主席江啟臣決定，但黨務人士研判，江啟臣將要全力拚連任，可能不會給趙少康參選的機會。

據港媒「中評社」報導，趙少康若要爭取黨主席大位，必須先由江啟臣聘其為國民黨的中評委，但國民黨台中地方的黨務人士透露，江啟臣對於下屆黨主席相當有想法，有信心以及決心要爭取連任，可能不會給予趙少康與他競爭的機會。

該黨務人士表示，下屆黨主席交接就職典禮將在9月5日所舉行的全代會中舉辦，而本屆的全代會將是國民黨首度在台中舉辦，台中也正是現任黨主席江啟臣的故鄉，也是其立委職位的「主場」，研判江啟臣將會爭取連任到底。

趙少康正式回復黨籍，但是否有機會參選黨主席還是要等江啟臣的一句話，如今江啟臣展現出爭取連任的意圖，恐怕不會希望為自己增添一個如此強大的對手，「中評委」這個黨主席選舉門票，趙少康可能沒有辦法輕易得手。

(中時新聞網)