罷捷案投票倒數計時，Wecare也出面力挺無黨籍高雄市議員黃捷，國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，直指Wecare很care民進黨，也 Wecare陳其邁，還care黃捷，就是不care高雄。事實證明，Wecare恐怕只不過是綠色政治力量的附隨組織吧？

孫大千說，自從陳其邁當選之後，高雄不但貨出不去，人也進不來，高雄更沒有發大財，反而百業蕭條，街頭冷清。Wecare怎麼都沒有站出來勇敢的說幾句話呢？

他表示，自從陳其邁當選之後，高雄的「燈亮、路平、水溝通」，和韓國瑜擔任市長時相比，有明顯的落差。更別提在公安問題上屢屢出包。Wecare怎麼都沒有站出來大聲的說幾句話呢？

孫大千強調，自從陳其邁當一選之後，高雄能見度大幅降低，市政滿意度進陪末座，市政缺乏亮點，政績乏善可陳，對於市政總預算審查，市府官員毫不在意，綠營市議員更是興趣缺缺。Wecare怎麼都沒有站出來公平的說幾句話呢？看到Wecare力挺的陳其邁做得如此2266，高雄市民還會相信Wecare對黃捷的掛保證嗎？

(中時 )