亞馬遜與谷歌母公司Alphabet在財報發布前走高，以及投資人看好美國新一輪新冠紓困案進展，周二美股連續第二天大漲。

美國國會民主黨人準備就快速通過拜登總統1.9兆美元新冠紓困計畫邁出第一步，以及美國新冠狀病毒新增病例連續第3周下降，為去年9月以來首見，為市場帶來提振。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，某種形式的拜登提案將獲得通過，肯定會有投資人願意看向未來，並認為市場與經濟前景將更為明朗。

周二收盤，道瓊工業指數漲475.57點或1.57%，為30,687.48點，創下去年11月以來最大漲幅。

標普500指數漲52.45點或1.39%，為3,826.31點，兩日來的漲幅達3%。

以科技股為主的那斯達克指數漲209.38點或1.56%，為13,612.78點，本周來漲幅超過4%。

標普500指數11大類股全面收高，金融股上漲2.46%，表現最亮眼，其次為工業股漲2.15%，以及非必需消費品類股漲2.00%。

Alphabet與亞馬遜均上漲逾1%，成為推升標普500指數的主力之一。

亞馬遜盤後公布財報後宣布執行長貝佐斯（Jeff Bezos）將在第三季轉任執行董事長，其執行長職位由Amazon Web Services部門主管賈西（Andy Jassy）接替，此消息令市場大感震驚。

因散戶集結狂買被大舉放空的資產所引爆的交易狂熱出現降溫跡象，在散戶狙擊華爾街空頭巨鱷的史詩級軋空行情中飆漲的GameStop周二暴跌60%，為連續第二天重跌。其他在這一波Reddit散戶逆襲中飆升的個股亦大跌，AMC娛樂下挫逾41%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，對沖基金正在尋找資金停泊的地方，對他們而言，比較簡單的做法是買進大型股，也可能分散在整個大盤，以確保他們不會被拋下。這可能是所有額外資金流的來源。

華爾街恐慌情緒的CBOE波動率指數進一步回落，周二下跌15.48%。

埃克森美孚（Exxon Mobil Corp ）公布上市以來首次的全年虧損，但由於上季獲利優於市場預期，股價收漲1.6%。

優比速（United Parcel Service）上漲2.46%，因新冠肺炎疫情觸發的節日網購狂潮帶動宅配運量激增，該公司上季獲利超出市場預期。

(時報資訊)