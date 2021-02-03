客戶需求強勁，鋁電容廠—凱美電機(2375)1月合併營收達4.72億元，月增10.02%，年成長56.2%，創下單月歷史新高，即將在2月併入凱美的旺詮日前宣布在農曆年後針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，隨著旺詮晶片電阻價格調漲，且今年春節員工留任率近70%，凱美預估，第1季業績將較去年同期顯著成長。

就各產品來看，電容產品線營收2.25億元，月增8.6%，年成長68.1%，風扇產品營收4390萬元，月增19%，年成長227.6%，變壓器營收為2.03億元，月增10%，年成長31.1%，由於各產品出貨暢旺，帶動凱美1月合併營收創下歷史新高。

凱美表示，由於今年春節加班，員工留任率近70%，預料可帶動第一季業績較去年顯著成長。

凱美自結去年12月稅後盈餘為4000萬元，累計去年第4季稅後盈餘為1.44億元，單季每股盈餘為1.06元，累計2020年稅後盈餘為5.61億元，每股盈餘約4.13元。

由於近期上游原物料價格飆漲，且客戶訂單強勁，旺詮日前宣布在農曆年後針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，為首家調漲晶片電阻價格廠商，旺詮預計於2月自奇力新(2456)併入凱美，隨著旺詮晶片電阻價格調漲，有助於凱美今年業績表現。

(時報資訊)