全球領先的高效能感測器解決方案供應商ams（艾邁斯半導體）宣布該公司因其出色的產品效能、交付能力和服務而在2020年華勤核心供應商大會上獲得了最佳協同獎。華勤科技供應鏈副總裁姚錫春親自將獎項頒給了ams，這肯定了華勤科技對ams品牌的高度評價以及兩家公司長期合作的共同願景。

華勤科技有限公司是中國最大的ODM製造商，為全球數百家行動設備供應商提供服務，其中包括多家一級行動設備製造商。華勤ODM功能包括：手機，平板電腦，智慧型穿戴設備，PC和伺服器。

華勤科技最佳協同獎的設立是為表彰華勤在全球的傑出供應商。共有260家供應商參加了此次會議，其中只有12家企業獲得了最佳協同獎。該獎項表彰了其出色的交付能力和產品效能，以及公司所提供的優質服務，為未來雙方的合作奠定了堅實的基礎。

ams與華勤在智慧型產品領域已經合作了近5年。自2016年起，ams即開始提供先進的感測器設備；而在螢幕管理領域，ams更為華勤科技提供了多種高效能產品。目前，ams的TMD2712和TMD2755環境光和接近光感測器、TCS3400色彩感測器、TMF8801飛時測距（ToF）感測器和TCS3701光學感測器已在許多主要的一級行動設備製造商的產品中廣泛使用。

其中，ams TMD2755微型三合一感測器整合了環境光感測器（ALS）和接近偵測模組，可以簡化手機製造商的設計並減少電路板的空間需求。 TMD2712超小型環境光和接近感測器，尺寸僅為1 mm×2 mm，可以將螢幕與機身的比例最大化，並強化顯示器的亮度管理，確保在所有照明條件下為用戶帶來舒適的觀看效果。 TMF8801 ToF感測器可以縮小智慧型手機的感應距離，並且可以處理有限的空間，並為產品提供出色的效能。即使玻璃髒污，也可透過晶片上的直方圖處理功能保持高精度的測量。正是由於這些背後的高品質產品，華勤得以為客戶提供智慧型電子設備的精確螢幕管理。

在華勤核心供應商大會之後，雙方代表舉行了關於未來合作的磋商。華勤技術供應鏈副總裁姚錫春指出，ams與華勤之間的合作將為全球最終客戶提供更好的用戶體驗，我們期待未來的合作。我們認識到ams的專業精神和研發能力。作為世界一流的光學設備公司，ams已在全球光電領域佔據領先地位。我們相信，憑藉ams的創新產品，我們可以為華勤提供更優化的產品設計計劃，簡化產品設計流程，並加快產品上市時間，以保持競爭力。

ams集團大中華區銷售與市場高級副總裁陳平路表示，ams非常榮幸能獲得華勤技術最佳協同獎。華勤公司是中國備受推崇的ODM公司，並且是我們重要的長期客戶。隨著近年來市場對其產品需求的不斷增長，我們將繼續透過未來的技術創新優勢和高品質的品牌服務能力為華勤科技創造更多的價值。

(工商 )