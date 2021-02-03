全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance，GSA）董事會任命Arm的執行長Simon Segars為本屆董事會主席。身為上屆董事會副主席，Simon Segars過去2年來和原董事會主席AMD總裁暨執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 博士共同合作，引領指導GSA持續拓展5S產業生態體系，在半導體 (Semiconductor)、軟體(Software)、服務 (Services)、解決方案 (Solutions) 和系統 (Systems) 範疇領域持續擘畫願景並開創產業市場。

為支持實踐其願景，GSA持續展開多項行動方案和計畫，包括「電動車用工作小組」和「智慧物聯網工作小組」。此外伴隨《CEO Pledge》及其《The Best Practices Playbook》發布，GSA的「女性領導力開創計劃」 (Women’s Leadership Initiatives，WLI) 倍數增長，WLI旨在聘僱、提升並優化半導體產業中的先進科技女力。

Simon Segars表示，很榮幸被任命為GSA本屆董事會主席，並期許能延續我在擔任副主席期間已開始進行的工作事務。 隨著GSA會員的組成更加貼切地反映半導體生態系統的多元化，以及在我們成功的WLI基礎上，我和GSA董事會成員將繼續推行拓展GSA願景。在不斷透過產業創新與協同合作、打造先進的解決方案之際，我希望GSA能打破區域、公司規模（從新創公司到技術領導者）的壁壘，真正代表產業合作夥伴發聲。

GSA共同創辦人暨執行長薛裘蒂 (Jodi Shelton) 表示，這是我們GSA歷史上的重要時刻。 雖然2020年從各方面來說，是史無前例的一年，但半導體產業仍持續成長並取得強勁的成果。 在2021年的正面展望下，我相信我們的半導體生態體系不僅能生存更能打造昌盛繁榮。我非常感謝蘇姿丰博士在過去2年裡，帶給我們的遠見卓識、奉獻精神和熱情。同時我對Simon擔任主席領導的未來充滿期待。Simon將以其戰略遠景和計劃幫助我們繼續前進，並滿足在不斷增長的科技技術生態體系下日益增長的需求。

蘇姿丰表示，過去2年來擔任GSA董事會主席是我的榮幸，我也為這段任期內取得的成果感到榮耀；我相信在裘蒂和Simon的領導下，GSA將持續發揮有意義的影響力，促進產業發展。

GSA董事會代表半導體產業體內一些最具影響力的公司，並提供了全面的全球觀點與承諾，以精進產業和整個產業生態鏈的合作，創新和整合。

Simon Segars身為Arm的執行長，其自從加入Arm成為其首批員工以來，持續推動技術和業務創新，幫助公司進化為世界上最普及電腦技術的領先架構設計者。Simon Segars成功擴展了Arm在美國的業務並奠定了在矽谷的領袖地位和關係之後，於2013年7月被任命為執行長。他擁有英國薩塞克斯大學電機工程學士學位和曼徹斯特大學資訊工程碩士學位。為了表彰他一生的非凡成就和對全球科技產業的影響，Simon Segars被薩塞克斯大學授予名譽科學博士學位。

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