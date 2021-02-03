英飛凌科技（Infineon）擴展其 EiceDRIVER 產品組合，推出新款具備整合式導熱片的24 V 雙通道低壓閘極驅動器。該元件能以高切換頻率及最高峰值輸出電流運作，且具備啟用功能。此閘極驅動器適用於切換頻率較高的應用，例如功因校正、同步整流，也可用在並聯 MOSFET 應用採用的變壓器驅動器或緩衝驅動器，或是 EasyPACK 和 EconoPACK 等高電流 IGBT 模組。

EiceDRIVER 2ED24427N01F 以 10 A 源極和汲極驅動功能提供對稱輸出級，整合欠壓鎖定 (UVLO) 保護與邏輯位準致能控制。此閘極驅動器提供 DSO-8 封裝，內附散熱效率高的外露導熱片。此驅動器傳輸延遲為 55 ns，因此能實現高切換頻率，並降低功率電晶體的切換損耗。

整合式導熱片的熱阻極低，因此不論是在較低溫的高電流環境或高切換頻率下都能可靠運作。2ED24427N01F 依據工業級作業溫度而設計。

供貨情況EiceDRIVER 2ED24427N01F 即日起開放訂購，採用業界標準 DSO- 8 (SOIC-8) 封裝，隨附導熱片，HBM ESD 額定值為 2 kV。

(工商 )