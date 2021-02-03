【愛傳媒陳玲玲專欄】「燕子快炒」是個不起眼的路邊攤，有個深藏不露的老闆娘，30年快炒功夫一流！炒辣更是一流！

燕子快炒附近的信維市場，這一帶有名氣的是四喜湖洲粽、老趙刀切麵、王家刀切、大安古早味手工豆花、圓圓小籠湯包、上海蟹殼黃、小南鄭記台南碗粿虱目魚羹，夜晚還有許多攤販才會一一冒出，各個臥虎藏龍！

燕子快炒旁邊的鹽酥雞也是人氣排隊攤子！

燕子快炒標榜不加味精，除了板子上的菜單之外也可以隨意搭配客製化，看到食材想吃甚麼菜老闆娘都會做，小小路邊攤只擺了簡易的三張桌子！

炒辣特別厲害！炒牛肉炒羊肉加辣，滿滿青蔥加上新鮮辣椒提味，特別過癮！

炒龍珠，酥炸的方式，再用乾鍋快炒爆香，再搭配又大又脆的花生，很是下酒！

客家小炒，蔥段混以豆乾、豬肉與乾魷魚，豆干經微炸外皮香酥，豆干心水嫩，口乾魷魚軟嫩好嚼不費力，並加入大量的洋蔥丁、蔥花、蒜片，加入些許沙茶、醬油等調味，入口鹹香爽辣，口感一流！

鹹蛋苦瓜，將青苦瓜悶在融合鹹蛋的湯汁裡，鹹蛋特有的鮮味去除了苦瓜的澀苦，又保留了脆口與清爽！

牛肉炒空心菜的秘訣就要大火快炒，這盤空心菜炒牛肉青菜鮮脆牛肉鮮嫩入味，加點小辣真美味！完全沒有熱炒店的重鹹重油重味精！

薑絲大腸，大腸用薑絲拌炒，炒起來脆而不韌，酸菜絲則是帶出酸溜的滋味，再用醋來提升香氣，酸溜的口感堪稱一絕。

炸豬肝，胡椒、辣椒加點糖和豬肝一起大火快炒，豬肝鮮嫩入味驚艷！三杯雞、紅燒魚，炒麵炒飯也出色，下次再點！

自從小巷王Roger介紹這家店給我，三步五十來吃一次，每次點不同菜色，從來沒失望過，價位一百到兩百，菜式份量很足！

平常點兩個菜，今天兒子回來，老爸點了一桌的菜，算是老爸的愛！

快炒攤子，是台灣美食的一個特色！熱炒菜色多，經濟實惠，又能放肆聊天喝點小酒！

喜歡這種特別的台灣情調！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)