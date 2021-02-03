【愛傳媒陳朝平專欄】去年11月4日，新北市政府引用「發展觀光條例」及「水域遊憩活動管理辦法」，公告禁止搭乘浮具出海釣魚。

公告一出，釣魚團體跳腳，痛批違法。今年1月中旬，交通部發文各縣市，指新北市禁令引用法源有誤，勒令撤銷。是否撤銷公告，新北市左右為難。市長侯友宜回擊交通部，「憲法第十五條保障人民生命財產，是政府責無旁貸的責任。」

新北市著眼釣客搭乘浮具漁民出海，與漁船爭道，險象環生，為保障生命財產安全，無法可管，復以無計可施，只能擴張解釋發展觀光條例和相關辦法，出此公告，無可厚非。

然而，交通部不知是不是受到釣客遊說和民代壓力，假裝看不見問題焦點，卻一味強調法源，爛擺中央威權的臭架子。

其實，這樁「公案」（事關公共利益的公共事務，簡稱公案）不難解決。借箸代籌，給新北市出個主意。

侯友宜祭出憲法，著眼保障人民生命財產，奈何，民進黨中央是憲法如無物，釣客視個人生命財產如鴻毛浮雲。雞同鴨講，難有共識。那麼，何妨因勢利導？

第一，新北市公告，凡未向交通部及各縣市監理所取得牌照的浮具、船隻、舟艇以及一切可在水上漂浮行駛的器具，一律不得出海。違者罰鍰新台幣5萬元整。（無論釣客的浮具是保麗龍造的、木造的、玻璃纖維造的、塑膠的，是手划的，腳踩的、還是靠引擎帶動的，都請先向交通部和各縣市監理所請領張牌照，有牌照，釣客便可搭乘出海！）

第二，不遵守前述規定，擅自出海者，返航後遭查獲者，罰鍰新台幣10萬元整。

第三，不遵守第一條規定，擅自出海者，如遇海象遽變、與其他合法船隻發生碰撞故事等意外事件時，後果自行負責。如需救難單位施救，有關施救成本，概由釣客自行負擔。違法者獲救後，新北市政府依第二條規定予以開罰。

第四，為保障釣客生命財產安全，本府得於境內海岸線，畫定特定釣魚區。非釣魚區嚴禁釣魚。違法者罰鍰新台幣5萬元整。

第五，為保護海洋資源、維護生態，本府將依專家學者之建議，按季節規範可釣撈魚種及大小。

第六，釣客須穿著救生衣及防滑釘鞋。釣客未攜帶救生衣及防滑釘鞋者，可就近向合法釣漁區管理單位租賃。

第七，釣客進入合法釣魚區，一律繳交環保押金新台幣5000元整。釣魚活定結束後，如無丟棄垃圾及其他廢棄物，經管理員檢查後，退還押金。

7點建議，不知新北政府以為然否？不知釣客可願意為海洋生態及環保盡一分心力？不知交通部還有甚麼話可說？要不，也給交通部出個主意？！林部長趕緊研究、研究，這浮具的牌照，究竟該怎麼個發放法？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)