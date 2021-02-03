【愛傳媒陳念初專欄】趙少康要重返國民黨，有人說是鯰魚效應，對國民黨而言，是一個強心針。趙少康是帶隊回國民黨，還是一人單槍匹馬返回國民黨，這是接下來觀察的指標。

趙少康是韓國瑜強烈說服下決定再入國民黨，趙少康重返國民黨後，如果順利參選黨主席或是加入2022或2024年選舉，韓國瑜會接著跟進嗎？趙韓雙槍，是否中華民國派號角再起。

外界關注國民黨是否願意讓趙少康有機會參與黨主席選舉，是從寬認定或彈性程序，讓他可以一路綠燈，有機會返回黨員身份後，參選黨主席不設限。

我的看法不一樣，有三件事國民黨要想清楚，黨章規定並不是優先選項。

這三件事都跟改變有關，分別是國民黨一人能改變嗎？趙少康是名嘴，國民黨內部問題複雜，外部藍營屬性媒體人，最佳戰略佈局需要改變嗎？最重要關鍵還是，趙少康加入，年輕人會改變對國民黨的既定印象嗎？

趙少康能改變國民黨嗎？

首先，趙少康是不是黨主席最佳人選，並不是靠明星光環、政治資歷或是過去角色扮演常贏的軌跡，趙少康眼中的國民黨是不夠爭氣的，他一人能改變國民黨嗎？

記憶猶新的，就是前年郭台銘想選總統，找了趙少康幫忙的大事記。

前年郭台銘情感中的國民黨與郭台銘眼底下親身體驗的國民黨，其實是相互矛盾的，郭台銘參選時想要改變的國民黨，如今徹底改變了嗎？

趙少康曾說，郭台銘如果早點宣布參選總統，韓國瑜就不會是問題，經由黨內程序想脫穎而出，黨內程序輸了以無黨籍參選，他的正當性不足，韓粉很鐵，也不可能贏。

趙少康曾說，他與郭台銘之間有保密協定，郭柯配及連署達百萬人高標，他會考慮幫郭台銘操盤大選，後來郭台銘幕僚高虹安在媒體上提到，趙少康只好對外說個清楚。

這兩條件說，定了局，郭台銘若不是找了趙少康，恐怕局會不同。

我們也不禁要問？韓國瑜與趙少康之間，有沒有保密協定？

趙少康對選票的預估，對郭台銘的選情研判，有沒有思維上的盲點，趙少康本身就是政治人物，後來成為有政治背景的媒體人，回歸政治比較像是歸途，至於媒體人，則有角色上的宿命，不是可以隨意切換，也非條件說可以改變角色認定。

趙少康媒體經營屬性，對國民黨而言，趙少康戰情室變成國民黨主席位，外部媒體戰略真的會比較好嗎？

如果趙少康天人交戰的，是他不願放棄多年來一直扮演的媒體人天職，我們可以理解他現在的所思所想以及背後的心路歷程。

其次，如果趙少康只是韓國瑜情意相挺三顧茅廬下而復出選國民黨黨主席，從有資格開始，他就該放棄媒體人角色，他在記者會說，選黨主席就會辭，不選黨主席，僅是黨員，就不會辭。

如果這次黨主席參選未順利，趙少康未來有任何參選計畫，辭媒體人角色一定又會再被輿論關注。

趙少康是媒體人？還是政治人物？這二三十年很清楚，現在又傻傻分不清。選黨主席才要辭媒體人角色，媒體人與政治人物之間的角色替換，媒體倫理及政治邏輯上應該理的更清楚。

但真正的關鍵問題，則在趙少康能否吸納年輕選票，這是國民黨檯面上政治人物的原罪，也是當年馬英九出線的關鍵。

從社會氣氛、組織結構與政治光環上來看，趙少康回到國民黨，背後帶進來什麼文化與政治節奏，才會對國民黨實質加分。

趙少康是犀利派政治人物，講求效率，也有強烈自我風格，說話快思緒清楚，資深國民黨黨員可能抓不住他，抓不到他的tone。

趙少康日前與陳水扁對談，當年的政治故事又成為焦點，政治和解與藍綠框架，趙少康能當改變魔法石嗎？

趙少康是政治評論名嘴，對於自己有可能再度變成政治金童，趙少康怎麼解讀自己這次的政治復出，自己說自己，能準嗎？2020總統大選期間，趙少康對郭台銘參選的預言與解讀，精準度很高嗎？

趙少康曾說，韓粉是選舉關鍵，他重出江湖，能讓韓粉變成趙粉嗎？

其實，筆者認為韓粉變成趙粉，對這群支持群眾，是有加分的效果，主子變了，風格也會不同，韓粉是個簡便認知標籤，我們應深入了解，背後的政治因素、文化背景與族群模樣。

當韓粉變成趙粉，韓國瑜是過去式，但看起來卻是幕後功臣，成功典範轉移。趙粉第一個課題，就是不能與年輕人對立，這是韓粉當年的傷痕。

但對國民黨而言，缺的是年輕票與吸納年輕族群的力量，趙少康當年的政治旋風，許多年輕人都被感染，我身邊就有親人當年就讀明星高中，趙氏風格讓他瘋狂追星，在政治場合裡跟著吶喊，物換星移下，趙少康還有多少年輕人的魅力，能否喚起年輕人投入政治新價值的運動，這是第二版趙少康應該要自我期許的角色。

當年的年輕人不年輕了，當年的中華民國派口號還能再喊嗎？社會意見流不都是1450，1450會有固定的態樣，寫手門不能靠量來擋，那只是冤冤相報，潮來潮往，說贏了又如何？

國民黨面對最大的敵人並不是1450，而是主流民意。萊豬議題抓到了，但仍不夠，還要全面改造主流思維。

如果趙少康不能帶動起年輕人，趙少康可能只是韓國瑜的華麗替身，或是有名氣有實力的政治人物，但也只能在藍綠間拚命鞏固族群，中間選民及年輕人，並不會跟著移動與向心，國民黨總體選票還是非常危險。

韓國瑜在韓粉聚集前，北漂年輕人訴求是關鍵，趙少康在趙粉聲勢前，優先想想年輕物語才行。

國民黨已經不是團結與激勵能夠解決選票弱勢結構的問題，國民黨要讓選票結構豬羊變色，就是要拿負分最少的才會贏，年輕選票不能輸，輸了就完全沒有機會。

民法已修訂成年年齡從20歲下修到18，預計在112年元旦生效，朝野共識正在努力修憲讓十八歲就有投票權，這是政治趨勢與選舉未來。

所以，你問我，趙少康重返國民黨，是不是強棒？

以前的趙少康，絕對是政治金童，他可以搞定年輕人，現在70歲的趙少康，抓得住年輕人嗎？

我期許兩黨夠大，誰都不能欺侮彼此，政黨年輕人課題，永遠不能忽視。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)