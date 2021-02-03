部桃群聚感染一名新增的境外移入個案，確診過程對採檢標準和防疫難度形成重大挑戰。這名國人在日本確診，經過治療後康復，已經在日本6次採檢陰性後才搭機返台，返台後又2次採檢也都是陰性，本該萬無一失，沒想到就在他即將結束7天自主健康管理之前出現症狀，再一次採檢後確診。

陳時中表示，個案913為本國籍30多歲男性，去（2020）年1月赴日工作，年底因工作地有確診者，個案12月25日自行至當地醫院採檢後確診並住院隔離治療，12月29日採檢陰性後，1月1日解除隔離出院，個案1月2日～6日間又自行採檢5次結果皆為陰性，於1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，他在機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館完成居家檢疫，1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，由於1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢卻確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心發言人莊人祥表示，總的來說，案913在日本共採檢7次，第1次陽性，其餘6次陰性；在台灣共採檢3次，第1、2次陰性，第3次陽性。

●返台前沒康復？回台後再感染？

這名個案到底是2次感染？還是在日本染病之後根本沒康復？指揮中心研判，案913並非回台後感染，而是在日本感染，最大可能是「從頭到尾就是一次」。莊人祥指出，採檢確診時，這名個案Ct值為36，研判還是以在日本感染的可能性比較高。

如果「從頭到尾就是一次」，何以治療後已經先後在日本和台灣8次採檢都是陰性？

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，新冠肺炎病患在感染以後，PCR檢測呈陽性或陰陰陽陽，「有時候確實可以維持很久，案913好幾次都是陰的狀態，但最後又跑出一個陽，裡面當然有不一樣的可能性，不過最大的可能是從頭到尾就是一次。」

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(圖片來源/中央流行疫情指揮中心、康健雜誌提供)

他也指出， 1月29日案913出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，但這些症狀是不是必然跟COVID-19有關，「我們也要保持彈性，不能排除是另外一個感染造成這些症狀，」因個案住院中，指揮中心將對他進行抗體檢驗以及後續的PCR再檢驗，「釐得更清楚一些」。

陳時中則表示，「得過COVID-19並不會百毒不侵，患者還是跟一般人一樣，各種可能性的疾病都會有，」這就是COVID-19讓大家很困擾之處，它的症狀太不典型，形成防疫上很多困擾。

●案908一定是被889傳染？ 將以病毒定序確認

部桃疫情外溢的案889與908，目前指揮中心研判案908是陪家人到桃園另一家醫院就醫時，與案8 89同處候診區而感染。外界則有不同看法，曾任台大醫院感染科醫師的旅遊部落客「林氏璧」認為不應該直接斷定案908一定是案889傳染，案908也許是環境受污染而被感染，他更擔心有沒有可能是社區感染，應做病毒定序來釐清傳染源。

對外界的疑問，陳時中表示，「當然沒有辦法排除可能任何微小的可能性，但是目前的判定還是889跟908之間的關聯最多。」

張上淳說，雖然案889與案908沒有面對面談話等清楚的接觸摸式，但在流行病學與疫情調查的推理上，案889跟案908確實曾在同一個候診區域，而且距離比較近，加上沒有看到案908有其他已知的接觸狀況，才會優先研判908在候診區被傳染的機會比較大，但其他的可能性當然也要考量，因此將比對889跟908的病毒序列，以證據佐證之間的相關性。

參與部桃「清零」作業的張上淳也指出，部桃現在的狀況比較穩定了，「清零計劃」進行中，所謂「清零計劃」，就是在部桃恢復運作前，確保內部全面安全，所以將全院同仁、包括PCR檢測及血液血清抗體檢查，了解是否有人過去曾被感染但沒有被檢測到。同時也會做環境採檢。

(中時新聞網)