無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。綠營從市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。黃昨日（2）公布消息，甫上任民進黨台北市黨部主委的吳怡農與擁有「寶島歌王」之稱的民進黨立委余天，都將在今日南下為黃的車隊掃街助陣。對此，罷捷總部則大酸：「這二位是要下來唱《榕樹下》嗎？」

黃捷昨日在臉書發文表示，這週六就要投票了，為了守住鳳山、擋下報復性罷免的侵襲，他們已經退無可退；感謝非常多的隊友，見義勇為，陸續來到鳳山集結，這一次，以鳳山人為主，但絕不會只是鳳山人的事。文中更直接預告吳怡農、余天兩位民進黨政治明星，也將在今日車隊掃街中現身力挺。

此文發出11小時即獲得10000個讚、近700則留言與超過210次分享，挺捷網友紛紛回應：「居然有農農！2/6一定不同意罷免」、「鳳山的農婦集合啦！」「鳳山人請去投不同意票，力挺黃捷」、「理性的鳳山人，站出來投不同意票」、「黃捷妹妹你看全台都在挺你，要有信心」。

面對民進黨派出的挺捷陣容，臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」則發文回擊：「擋下報復性的侵襲？繼續貼標籤吧！只會更讓人覺得妳這議員，真的是很應該被罷掉。」並諷刺道：「這二位是要下來唱《榕樹下》嗎？趕快去加入民進黨吧！別再披著無黨，欺騙鳳山人的情感了。」

(中時新聞網)