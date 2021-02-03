一名網友日前與兒子走在路上，不料兒子卻突然指著路邊的枯枝堆說「小心！有眼鏡蛇」，他當下相當驚恐，沒想到仔細看只是「形似眼鏡蛇的枯枝」，讓他馬上鬆了一口氣，氣到罵兒子「夭壽死囝仔」，直呼「現在流行整爸爸就對了」，許多網友則笑說真的很像，留言「孩子的想像力很豐富」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前與兒子走外戶外，走路到一半，兒子突然對他大喊「小心！有眼鏡蛇」，他聽到當下相當緊張，「嚇得我賽（屎）差點噴出一點，還好菊花夠緊實」，原來走近一看，所謂的「眼鏡蛇」，本就只是造型神似的「枯枝」，讓他心裡頓時鬆一口氣，直說「我家的夭壽死囝仔」。

兒子指著路邊的枯枝堆說「小心！有眼鏡蛇」，男子事發發現是「形似眼鏡蛇的枯枝」。（圖/翻攝自臉書「爆怨公社」）

許多網友則笑說，「真的有像耶」、「弟弟表情超有戲」、「看到這個真的會心跳停止」、「我上次也騙我朋友說地上有雨傘結，差點被打死」、「孩子的想像力很豐富，不要埋沒他的才能」、「真的是夭壽死囝仔！」、「我剛還在想說，弟弟怎麼那麼厲害都不怕」、「乍看之下真的很像」。

據了解，台灣6大常見蛇類中，眼鏡蛇、雨傘節與龜殼花常因為為尋找躲藏環境而進入家中，而眼鏡蛇幾乎全年活動，但是在 3、4 月會大量活動，一直持續到 10月，每年以9月的數量最多；但眼鏡蛇其實多為在山區、林間移動，較少至平地道路上，真的在路上遇到蛇類，最重要的即是保持冷靜，也切勿像該網友的孩子一樣惡作劇嚇人。

(中時新聞網)