到德國柏林旅行，除了知名的布蘭登堡門、國會大廈、猶太人紀念碑，以及冷戰時期所遺留下來的柏林圍牆、查理檢查哨、東邊畫廊等歷史景點外，最不可錯過的就是柏林博物館島。

1999年被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產的博物館島，位在柏林市中心的施普雷島北端，是由舊博物館、新博物館、帕加馬博物館、舊國家畫廊及博德博物館等五個大型博物館所組成。從1830年的舊博物館首先落成、到1930年帕加馬博物館最後完工，長達一百年間歷經二次大戰轟炸損毀與重建，這五座美麗的藝術殿堂，一直都是柏林最重要的文化資產，更是全世界觀光客認識德國藝術與世界文明的重要管道。

博德博物館位在博物館島的最北邊，採用巴洛克式風格建築，展示了拜占庭藝術、文藝復興到巴洛克時期近五十萬件的收藏，有德國故宮的美名；舊國家畫廊則收藏十九世紀德國浪漫主義與法國印象派的各式繪畫與雕塑作品；舊博物館展示了古羅馬與古希臘文物；新博物館則以史前文物與埃及文物為主，最有名的鎮館之寶就是埃及娜芙蒂蒂半身雕像。帕加馬博物館雖是最年輕的一座博物館，但館藏的伊斯蘭、古希臘、羅馬與巴比倫等實體復原搭建的大型文物，卻是最令人震撼的珍貴寶藏，如三層樓高的古羅馬米利都市場大門、長達45米的巴比倫帝國伊希達門與遊行大道、及西元八世紀阿拉伯帝國慕夏塔宮殿正面雕花外牆，都是人類文明的無價精華。

博物館島座落在施普雷河中央，是柏林文化藝術的中心。（圖／EVENT365生活誌提供）

柏林除了博物館島之外，還有上百座的博物館及美術館，最划算的參觀方式就是花29歐元購買一張博物館三日卡，就可以暢遊柏林市區的37座博物館。我在今年七月走了一趟柏林，利用短短三天看了10間的博物館，雖然腿痠到不行，但卻是收穫滿滿。

當然除了德國柏林，許多國家都把博物館群列為重要文化指標，如日本東京的上野和六本木就集合了十幾座傳統與現代藝術博物館、美國華盛頓的史密森尼博物館群更是密集座落在在短短三公里的兩側大道上、巴黎塞納河兩岸的博物館讓人遙想法國的美好年代、紐約曼哈頓的各式博物館令人感受到世界無奇不有、英國倫敦以大英博物館為首的數十家博物館更開放通通免費參觀。而其他像是羅馬、北京、馬德里、聖彼得堡、阿姆斯特丹…等城市，只要你願意多花一點時間走進博物館中，都可以讓你的旅程添加一點藝術的樂趣。

伊希達門與遊行大道重現了巴比倫帝國的輝煌強盛。（圖／EVENT365生活誌提供）

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(中時新聞網)