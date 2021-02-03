53歲資深藝人屈中恆與老婆Vicky（童秀娟）結婚19年育有4名千金，時常在網路分享家庭生活，看似相當幸福美滿，但屈中恆近日上節目自爆和老婆曾長達3年零互動，承認當時的心態就在擺爛，彼此都沒有心要挽回這段關係。

屈中恆日前在節目《單身行不行》還原當時的情況，他說和老婆會走到這一步，是因為溝通上出了問題，認為「每次要跟她溝通的時候，她就拒絕，她好像不想要溝通」，熱臉貼幾次冷屁股後，屈中恆也懶得再去多說什麼，心想：「那就算了吧！我們倆的關係就這樣擺著，我也不想要變好」雖然同住在一個屋簷，關係卻像室友一樣冷冰，只有正事才會勉強說個一、兩句，生活上發生的種種都不會拿出來分享，就連睡覺都不會一起睡，夫妻關係降到冰點，也沒有一個人想出來打破僵局，持續擺爛了3年。

當被問到不會怕婚姻破裂嗎？屈中恆坦言其實沒有想過，但就是沒有心想要挽救，直到他的人生出現難關，知道老婆還是站在他這邊，才漸漸改變態度，而老婆也因為加入大嫂團，常常上節目交朋友，生活變得多采多姿，心情變得豁然開朗，家裡的氣氛終於不再沉悶，直到有天屈中恆不經意地問老婆「今天晚上要吃什麼？」兩人的感情才升溫，但屈中恆表示其實常常問，只是老婆的回答多是隨便或是翻白眼，久了他漸漸不想問，「可能她特別有感覺的那一次，我問了這句話，可能她自己心情上也不一樣了，所以才會覺得我示好」。

屈中恆還透露，每次回家都先跟女兒們親吻、擁抱，老婆的表情都有點怪，委屈地認為丈夫比較愛小孩，都沒有愛自己，某天更在社群網站轉貼「你有多久沒跟太太好好說話了？你回到家裡，第一個抱的是她嗎？」的文章，屈中恆看了決定改變，回到家第一件事就是先親吻老婆，雖然對方不一定領情，還是看得出來老婆暗中開心。

結婚快20年，屈中恆領悟到「做先生的，不管怎麼樣就是要『讓、讓、讓』」更直言：「如果你自認為比你太太優秀、有能力，但你是不是要運用你的智慧去改善這段關係呢？」身為一家之主，總要先主動破冰，持續僵持不下只會讓婚姻裂縫再擴大。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)