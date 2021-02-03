封關倒數兩天，台股3日開高在15,828.64點，連三日上漲，權王台積電（2330）開高在638元，聯電（2303）、聯發科（2454）、世界先進（5347）同步上揚，帶領台股向上挑戰16,000點關卡。

遊戲零售連鎖店GameStop 等散戶集體軋空的小型股漲勢持續消風，與此同時，美國整體大盤也連續第二個交易日走強，由即將於盤後公布財報的亞馬遜、Google母公司Alphabet Inc.領軍攀高。

道瓊工業平均指數2月2日上漲1.57％（475.57點）、收30,687.48點。那斯達克指數上漲1.56％（209.38點）、收13,612.78點。費城半導體指數上漲1.58％（47.33點）、收3,047.33點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美國參、眾議院提出聯合預算決議，民主黨邁向強行通過1.9兆美元紓困案的第一步，眾議院本周稍晚表決，參議院何時表決還未確定，但預算協調程序只需簡單多數即可通過，只要民主黨不跑票，預算案將有望通過。

范振鴻認為，在台股部分，2月2日外資買超上市93.08億元，雖然比2月1日金額少，但加權指數強勢大漲，台積電、鴻海、聯發科、聯電四大權值股，剛好就是拉抬指數的前四名，貢獻指數217.6點，占了漲點62.19％，2月1日台股反彈結構不佳，下跌家數超過上漲家數，2月2日則是上漲家數超過下跌家數，屬強勢追價盤。

凌晨美股大漲，不過，包括台股在內的亞洲股市，領先美股上漲，短線強彈之後，可能會有籌碼及長假前賣壓，但美國新一輪紓困案漸趨明朗，讓多頭有恃無恐，2月1日應該是這波回檔的低點。

(工商 )