現年38歲的舞蹈老師育有2子，第2胎生產完後開始出現漏尿現象，在勤做凱格爾運動半年後暫時獲得改善，沒想到多年下來，因為本身罹患過敏，常在天氣變化時咳嗽、打噴嚏，前陣子漏尿變得嚴重必須墊棉墊，每堂近1小時的舞蹈課無法中途更換棉墊，很擔心會有尿騷味。而私密處、尿道膀胱也因為位於潮溼的環境中，一直反覆發炎感染，連帶影響正常工作和夫妻間性生活，甚至嚴重到出現睡眠障礙。直到透過陰道緊實雷射治療、合併電刺激後，漏尿獲得改善，生活也順利步回正軌。

醫學上定義尿失禁為無法以意識控制解尿動作，尿液會不自主漏出。婦產科醫師郭安妮表示，尿失禁主要可分為應力性、急迫性、溢滿型等，臨床上最為常見的應力性尿失禁，是當咳嗽、大笑、走路、跑跳等，因腹壓增加而產生的漏尿現象；而急迫性尿失禁則是有尿意感、趕不及到廁所就漏出尿液；滿溢型尿失禁則與糖尿病、年紀大功能退化或帕金森氏症神經遲鈍有關，不自覺尿液就滿出來了。

郭安妮指出，根據統計顯示，台灣約有300萬女性有輕重程度不一的漏尿困擾，尤其45歲以上或生產過的女性漏尿情況較嚴重，主要是因為胎兒通過產道對骨盆產生擴張和拉扯的作用，導致尿道附近的神經或組織因為擴張被壓迫，致使韌帶肌肉被拉傷等因素造成。尿失禁帶來的負面影響，不僅是身體功能失常，伴隨而來的是拒絕社交、放棄運動、喪失信心、拒絕性行為等後續問題，生活步調也亂了套。

一般而言，應力性尿失禁源於骨盆腔基底無力或尿道括約肌鬆弛，無法藉由藥物獲得改善，郭安妮進一步說明，應力性尿失禁通常可分為4級，第1級輕度，咳嗽、打噴嚏、搬重物、大笑時會漏尿；第2級中度稍微咳嗽、大笑、快走就會產生漏尿；第3級重度，走路、做家事就容易漏尿；第4級嚴重程度時就連在床上翻滾也會漏尿。

通常輕、中程度的應力性尿失禁，臨床上會建議勤做凱格爾運動半年，若效果不明顯時，則可考慮積極的治療方式。包括可選擇陰道緊實雷射或尿道中段懸吊術，前者無傷口、疼痛度低，採用360度環狀的雷射治療，透過熱能讓鬆弛的陰道內壁粘膜增生膠原蛋白，促使結締組織增加彈性與張力、進行重組，強化泌尿道的支撐度，改善漏尿情況，屬於自費項目；後者則適用第4級嚴重的漏尿情況，才能有顯著改善。

若不清楚凱格爾運動是否正確執行，郭安妮建議洗完澡、手洗乾淨後，半躺姿勢將食指輕放於陰道內，嘗試憋尿動作、手指被陰道夾住的感覺，另1手感覺小腹是放鬆狀態，就是正確方式，每天3回、1回20下，漏尿輕微者通常2個月以上就能見效。

郭安妮提醒，尿失禁治療完後應多吃青菜水果、減少慢性便秘，避免抽菸、控制過敏，降低咳嗽機率，以及少提重物等，具備保養觀念，就能減少腹壓增加、降低漏尿復發的風險。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)