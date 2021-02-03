知名眼科醫生黃宥嘉講話相當嗆辣，以犀利形象廣為人知，屢屢在媒體上談論遭前婆家欺負的可憐事跡，但今日黃遭媒體爆出與婆婆嗆罵的影片。對此，黃宥嘉在臉書粉絲團寫下189字，直指，遇到惡人就是要反擊，「我行得正，做得直，絕對經得起大家的檢視。」

據《CTWANT》報導，黃宥嘉與婆婆在影片中互嗆，黃疑似因故與婆婆爭吵，影片中黃大罵對方是「肖查某」，朝婆婆丟東西後再回「反正也沒丟到她嘛」，大打形象；黃宥嘉前夫的許姓舅舅更指控，黃相當的拜金，聽聞陳姓前夫家財萬貫，僅認識陳男7天，就跑去陳男父親的病床前探病，甚至誇下海口說絕對會嫁給陳男，直呼「陳家娶到這媳婦，只能用『衰』形容」。

而對於媒體的爆料，黃宥嘉1日晚間在個人粉絲專頁貼出189字聲明稿，以及士林地院的民事判決書，黃自清，「進廚房就不會怕熱，遇到惡人就是要反擊」，對於不實指控以及毀謗名譽，絕對告到底。

下為黃宥嘉臉書全文：

某人利用其資源與媒體意欲展開消滅黃宥嘉的抹黑無恥行徑。

本人對於不實刊登，增減我的訪談內容，誹謗我名譽的媒體，

一定告到底！

進廚房就不會怕熱，

遇到惡人就是要反擊，

敬請大家拭目以待，

我行得正，做得直，絕對經的起大家的檢視。

黃醫師肯定會堅持住自己，不會成為耐不住壓力自殺的離婚婦女，

讓大家看到台灣女性，

不論順流，逆流，都可以超越阿信。

黃醫師敬上

(中時新聞網)