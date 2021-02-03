〈holt〉餐廳主廚Jeffrey Downs演繹的〈地瓜．干貝〉，由底層往上是沙巴雍、用蘑菇濃湯提味的地瓜、榛果油提味的干貝，以及南法的黑松露片。（圖／姚舜）

品嘗〈地瓜．干貝〉時，建議可以連沙巴雍、地瓜、干貝與現刨黑松露一起入口，感受多元風味與口感層次。（圖／姚舜）

〈holt〉餐廳主廚Jeffrey Downs演繹的〈番茄澄清湯．鴨肝．鮑魚〉，湯汁是將番茄打成汁後煮滾再過濾萃取，自然酸甜中帶有微微煙燻風味。（圖／姚舜）

〈holt〉套餐中的〈番茄澄清湯．鴨肝．鮑魚〉，由底層往上是先蒸過再炭烤的鮑魚、鴨肝、風乾番茄、海苔片，以及三星蔥絲，連澄清湯一起入口，風味迷人。（圖／姚舜）

〈holt〉餐廳主廚Jeffrey Downs在烹調料理〈剝皮魚〉時，會搭配蛤蜊、甜豆，並加點綠色的馬鞭草油提味。（圖／姚舜）

〈holt〉餐廳季節套餐中〈義大利餃．燻鰻〉，在栗子口味義式麵餃中以燻鰻作餡，並以蛋黃醬提味。（圖／姚舜）

〈holt〉套餐前甜點〈草莓．鼠尾草〉，是以白巧克優格搭配新鮮草莓，以及炸草莓脆片和酥炸鼠尾草一起呈現，帶著一股鼠草清香。（圖／姚舜）

〈holt〉本季套餐甜點〈柑橘．米布丁〉，是以新鮮柑橘、柑橘凝乳、柑橘雪酪，蛋白霜與米布丁一起呈現。（圖／姚舜）

〈holt〉的佐餐麵包與奶油均由廚藝團隊自製，且風味甚佳。（圖／姚舜）

〈holt〉的餐廳有一開放式廚房，客人可以看見主廚Jeffrey Downs與夥伴工作「實況」。（圖／姚舜）

〈holt〉的餐廳主廚Jeffrey Downs身高超過一米九，但曾在多國米其林餐廳歷練的他，烹調料理手路細膩、呈盤優雅。（圖／姚舜）

位在台北市民生東路西華飯店後巷的〈holt〉餐廳，是以Fine Dining餐廳定位切入市場，裝潢簡約帶有北歐風。（圖／姚舜）

位在台北市民生東路西華飯店後巷的〈holt〉餐廳，是以Fine Dining餐廳定位切入市場，裝潢簡約帶有北歐風。（圖／姚舜）

〈holt〉餐廳的內外場團隊成員雖年輕，但均有相當資歷，且團隊紀律和默契很好。（圖／姚舜）

「這是一家以主廚為中心的當代法式料理餐廳」，與加拿大籍主廚Jeffrey Downs合作投資開設台北〈holt〉餐廳的Sherry解釋餐廳的定位。原本學美術、後轉改廚藝，並在倫敦待了4年，且在英國多家知名餐廳工作歷練的Sherry 說，〈holt〉一開始就以Fine Dining Restaurant的定位切入市場，希望為客人帶來Fine Dining體驗。

位在台北市民生東路三段、台北西華飯店後第一條巷內的〈holt〉餐廳，原址是甜點名店〈十五區〉，自2020年6月開業後，就成為食饕與吃貨討論度很高的餐廳。有人說，這是一家歐陸料理餐廳；也有人說它是一家Casual Fine餐廳。如今，Sherry的說明，點出了這餐廳的「青雲之志」。

Sherry說，〈holt〉從一開始就定位為Fine Dining餐廳，舉凡裝潢陳設，菜單設定、服務風格，都是朝此定位規畫布局。我對〈holt〉的第一印象則是來自去年該餐廳的徵才廣告。

徵才廣告？是！〈holt〉2020年中尋找外場工作夥伴時，對工作內容與要求是：熱情大方、有出色的溝通能力，對飲食生活渴望求知，追求卓越、渴望學習，積極的工作態度等。什麼樣的餐廳會這樣「找人」？這就是〈holt〉。

〈holt〉的裝潢有一種「素僕的優雅之美」。灰色的牆面似水泥，其實這種塗料是來自比利時的天然萊姆石礦物塗料Beal Limestone，可調節濕氣，等於是「歐洲的圭藻土」，施作者透過材料的顆粒與施工技法，營造出自然的層次與柔和感。牆面沒什麼雕琢，自然、樸素，像「洞穴」。這其實是設計界近非頗流行的Wabi-Sabi（侘寂）風格，Fine Dining餐廳以此風格設計空間， 〈holt〉算開了先例。

網路上有部落客的食記指出，〈holt〉的菜有「北歐風格」，有的則指有「日本基因」，但照Sherry說法，〈holt〉的菜是「「當代法式料理」（Contemporary French Cuisine）。所以會讓人「誤會」，原因是年輕加拿大籍主廚Jeffrey Downs 豐富的閱歷和廚藝經驗。

Jeffrey Downs 1985年出生、老家在加拿大溫哥華，自稱「不作菜就去打籃球」的他身高逾190公分，體型壯碩，但他烹調料理手路很現代，呈盤風格簡約、自然，且自有一股雅韻，內蘊「名門」風範。這也是〈holt〉在市場啼聲初試，就馬上受到注意並引起討論的原因。

Jeffrey Downs 的廚藝資歷頗輝煌，他待過歷練的餐廳包括：澳洲的〈Attica〉、美國的〈Manresa Restaurant〉 、日本的〈龍吟 〉、比利時的〈In De Wulf〉，還有法國的〈Septime〉，分布四大洲的這些餐廳都是名店，不是「米其林」，就是「世界50大」，浸淫於百家，終能熔鑄為一爐。

我注意到，〈holt〉的套餐中，海鮮占比甚高，Jeffrey Downs烹調料理海鮮的技法與所用提味醬汁也很精準到位，原因是過去他在名店歷練時，待在海鮮工作區的時最長。來到四季都有海鮮的台灣， Jeffrey Downs如魚得水。他並告訴我，〈holt〉菜單上的海鮮若在歐美餐廳，價格肯定是台灣的好幾倍。

Sherry表示，Jeffrey Downs很重視食材，他設計出的菜餚，會花很多時間挑選食材，「且一試再試、絕不妥協」。例如本季套餐中的〈番茄澄清湯．鴨肝．鮑魚〉，Jeffrey Downs就花了很多時間尋找他認為對味的番茄。事實證明，也因為這樣的堅持，〈holt〉的這道〈番茄澄清湯〉湯質得以體現「番茄該有的酸味與甜味」，讓人印象深刻。

〈holt〉開業迄今已近8個月，Jeffrey Downs對這裡的物產資源與餐飲市場的認識與理解更深，唯一讓他不解的是，一套餐、不含Amuse Buche已有8道菜，但還是偶爾有客人會覺得「呷袂霸」。其實，曾有別的Fine Dining餐廳主廚也告訴我他們也會碰到類似的客人。但，這就是市場，客人終究會找到適合自己的餐廳，餐廳也會培養出自己的客人。

(工商 )