大陸女星陶昕然2011年演出宮廷劇《後宮甄嬛傳》爆紅，她當年飾演城府頗深的「安陵容」，後來陶昕然在2015年與演員何建澤結婚，並把重心放在家庭上，而她近日則難得登上晚會節目，並穿上古裝、重現「安陵容」的一角，陶昕然現身勾起觀眾無限回憶，但她卻也被指長相變了不少，對此，陶昕然也正面回應了。

陶昕然獲得大陸知乎論壇邀請，演出由網友編寫的《甄嬛傳番外之安陵容重生》劇場，這也是陶昕然相隔10年再詮釋安陵容，其實自《甄嬛傳》播出後，陶昕然都婉拒邀請她飾演安陵容的活動，這回陶昕然重回舞台，她站在台上看著網友寫的重生文，陶昕然看著大螢幕，一時情緒激動、當場淚流滿面。

陶昕然2011年在宮廷劇《後宮甄嬛傳》中，飾演城府頗深的「安陵容」。（圖／取材自微博）

陶昕然再詮釋安陵容，勾起觀眾無限回憶。（圖／取材自陶昕然微博）

陶昕然淚崩說：「我只是一個演員，我何德何能，我覺得這個世界最珍貴的，就是有人為你花時間」，表示自己不是高產能的演員、自嘆很慚愧，場面令人動容，不過陶昕然卻也被議論長相變了不少，有人指她變大餅臉，也有人認為陶昕然變得更美了。

對此，陶昕然昨（2日）則在微博幽默表示：「我也覺得我比十年前好看了」，陶昕然也進一步提到：「其實每個人的容顏是會隨著心境而改變的，當你心裡裝著愛與平靜，你會發現在你的眉宇間能看到開闊，當你內心充滿衝突，生活也會充滿衝突，所有的一切其實都寫在臉上...」，陶昕然以高EQ回應外界對她外貌變化的看法。

陶昕然微博全文。（圖／取材自陶昕然微博）

(中時新聞網)