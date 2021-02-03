搶攻春節連假走春商機，開在陽明山上的cama cafe品牌旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，推出全新2021年春遊菜單，用豐盛吉祥的傳統年節食材如烏魚子、豬肋排，搭配珍稀批次的精品手沖咖啡與繁花盎然的「穿石 CHANTEZ」春季甜點，承載新春如意的美好祈願。到陽明山走春的消費者此用餐，可沉浸在咖啡與美味的五感體驗裡，在新年之初就是富裕有口福的好野人。

cama cafe表示，過一個春節好年，沒什麼比「吃好、睡飽，到處跑」還重要的，為此，CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林推出2021春遊菜單「春遊歡聚 咖啡好野人」，並為手沖咖啡、豐盛套餐與精緻甜點，設計全新組合，讓走春的遊客無論是雙人出遊或是多人歡聚，都可以在豆留森林裡感受到春回大地的富饒與幸福感。

餐食的部分特別設計了「雙人春遊套餐」和「四人歡聚套餐」，從沙拉、湯品、義大利麵、Pizza、排餐拼盤與飲品，豐富的菜色選擇大飽口福。其中「新春開運烏金沙拉」，以傳統年節食材烏魚子入菜，味道鹹香餘韻甘美，搭配的「諸事大吉豪華拼盤」，內含煙燻慢烤豬肋排、爐烤戰斧豬與德式帶骨香腸，豐盛肥美福氣臨門，呼應著新春好野人的主題設定。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林精心策畫的桌邊手沖，以手工打造的木製手沖推車，移至消費者桌邊，近距離感受沖煮咖啡時陣陣襲來的乾香氣、濕香氣。由專業咖啡師帶領風味品飲，細嚐咖啡裡的酸香苦甜與各種奔放的果香與花香，同時互相分享咖啡沖煮與品飲心得，深度刻劃沉浸式的咖啡五感體驗。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林用「風味聯姻Coffee & Dessert Pairing」的概念，與穿石甜點打造了6款以山林、繁花、森林意象打造出的春節限定甜點，利用咖啡既清亮又深沉的特性，襯托每一款法式甜點獨特品行。6款豆留森林春季專屬甜點有：

1.「紅寶石」草莓貝里斯奶酒慕斯蛋糕：建議搭配哥倫比亞 娜玲瓏 胡安布小農精選咖啡。紅莓奶餡、貝里斯奶酒慕斯，搭配質感渾厚、豐富堅果系的胡安布小農精選精品咖啡，達到味覺的均衡互補。

2.「圓舞曲」覆盆子草莓優格慕斯蛋糕：建議搭配卡杜拉 瓜地馬拉 熱帶水果發酵實驗批次咖啡。豐富的甜點層次，讓發酵熱帶水果風味的咖啡包圍著，實驗批次獨特口感更令人驚豔。

3.「春之櫻」草莓紅寶石甘那許粉紅花瓣塔：建議搭配台灣 阿里山精選 日曬。酸甜感檸檬巧克力卡士達與阿里山精選日曬的百香果、檸檬、花香及茶香，達到尾韻完美平衡。

4.「森之丘」莊園巧克力草莓紅寶石乳酪蛋糕：建議搭配肯亞 奔戈馬產區 奇哥處理廠 AA。草莓、乳酪、巧克力甘納許搭黑莓及烤堅果、可可濃醇底蘊的咖啡香，滋味契合完整順口。

5.「金岩」莊園巧克力慕斯蛋糕：建議搭配精品日曬 藝伎 哥倫比亞 瑪利亞莊園。可可脂風味、百香果庫利與頂級莊園精品藝伎，極濃果香及紅酒風味交織成王炸組合。

6.「雪國」北海道十勝生乳草莓鮮奶油蛋糕：建議搭配宏都拉斯 El Colibri 莊園日曬。新鮮草莓及北海道十勝生乳鮮奶油，搭配有著優雅果蜜香COE第二名莊園咖啡，味覺境界更提升。

(工商 )