投資人關注美國刺激方案進展，寄望帶動快速經濟復甦；部分樂觀經濟數據，以及一些大型公司例如空中巴士和LVMH集團出現令人激勵的展望，帶動歐股收復上周失土。

周二泛歐Stoxx 600指數漲5.15點或+1.29%，為405.92點，在廣泛的基礎上上漲，亦為第二個交易日收紅。德國DAX指數漲1.55%；法國CAC指數漲1.84%。

周二數據顯示歐元區第四季經濟萎縮程度少於預期，較大的經濟體例如德國和西班牙為小幅上升。然而各國封鎖措施是在12月下旬啟動，ING歐元區經濟學家Colijin表示，封鎖延續到第一季，另一個技術性衰退正在形成。

法國兩大奢侈品牌LVMH集團和開雲集團(Kering)分別上漲3.4%和1%。券商Berenberg推薦該股票，認為對奢侈產品的長期結構性需求驅動力，仍維持完好不變。

空中巴士上漲。由於被忽略的產量增加，摩根史坦利上調該公司。

對美國1.9兆美元的新冠紓困方案的寄望亦增添市場信心。

銅、鐵、銀價格下跌，讓基礎原料部門為唯一下跌的部門。英國的BP報出近十年來首個年度虧損，股價跌4.5%，讓石油部門漲幅受限。

英國富時(FTSE)指數漲0.78%，表現為歐股夥伴較差；報導指稱，英國變種病毒已經發展出一種新突變，可能降低疫苗的有效性。

德國透析設備商Fresenius醫療大跌10.3%；該全球第一大腎透析公司提出示警，今年淨利可能下滑。

(時報資訊)