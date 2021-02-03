德微(3675)佈局車用產品逐步發酵，在達爾力挺下，德微接收敦南車用產品線及設備，預計今年上半年將完成信賴度及雷擊保護認證，下半年正式出貨原本敦南車用產品訂單，成為德微公司成長新動能，德微預估，今年車用產品營收可望較去年倍數成長，德微董事長張恩傑表示，二極體產業需求暢旺是創業25年來首見，目前公司上半年訂單滿載，如無意外，今年營運可望遠優於去年。

全球車市復甦，且萬物聯網時代來臨，讓二極體產業出現難得一見供不應求榮景，德微近幾年在達爾力挺下，產品開發能力大躍進，高技術門檻的車用產品陸續通過各項車規認證，近期全球車市復甦，且汽車智能化，帶動德微車用保護元件出貨三級跳，而德微配合達爾集團政策，接收敦南車用產品設備，預計今年上半年敦南車用設備可以完成車用信賴度DFN及雷擊保護認證，並於第3季開始出貨敦南車用產品訂單，由於敦南車用產品價格是德微目前產品平均價格的20倍，隨著敦南車用產品正式出貨，對德微業績將是如虎添翼。

去年德微車用產品佔比約3.6%，在車用需求強勁下，今年第1季車用產品營收較去年同期成長2.5倍，德微預估，今年車用產品營收可望較去年倍數成長，佔營收比重可望達5%到6%。

除車用產品進入收割，受惠於萬物聯網，德微消費性產品二極體訂單強勁，目前整體訂單滿載達第2季，整體訂單量是過去3年平均接單量的2.6倍，為因應客戶需求，德微持續擴充產能，預估下半年將增加30%產能，新產能將於第4季大量開出交貨。

為提升生產效率，德微去年進行深坑廠區與桃園廠區整併，並強化產線自動化，預計今年6月直接人工將減少15%，未來一年將可節省2000萬元以上營運成本，並在不增加人力下，明年可望增加30%到50%的產能，帶動德微營收及獲利進入高成長期。

伺服器、NB、手機、大螢幕與遊戲機等帶動中高階二極體市況火熱供不應求，且車用保護元件出貨放量，德微科技1月合併營收為1億5621萬5000元，月成長8%，年成長29%，創下單月歷史新高，由於訂單滿載，張恩傑表示，今年上半年業績可望遠優於去年同期。

在晶圓製程技術方面，受惠於子公司亞昕以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，為德微大幅降低晶圓製造成本，有效提升公司整體毛利率、有助於獲利能力增加。估此新製程，在今年底至明年，有望刷新德微公司歷史紀錄。

德微強調，今年將繼續進行汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，不僅有助於提升車用產品客戶之稽核認證，較過去更穩定地提供Tier 1客戶所設定之製程規範要求；並藉由取得敦南基隆廠之車用零組件生產全組設備後，有望在今年第3季為公司帶來實質之貢獻。

(時報資訊)