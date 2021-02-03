喧騰一時的華山分屍案，凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，一審判陳死刑，二審認定他自首符合減刑要件改判無期徒刑，但最高法院認為是否為自首仍待調查發回更審，竊盜部分判刑8月確定。高女家屬求償1400萬元，法院昨（2）日開庭時發現陳男已透過轉移不動產方式脫產，可能導致家屬無法扣得其名下財產。

陳伯謙2018年5月31日下午4時，趁高女到草堂飲酒聊天，翌日凌晨高女酒醉昏睡，陳趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放在草堂內塑膠箱，還偷走高女背包內的200多元花用，6月3日深夜11時，陳用利刃將高女分屍肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，4日清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部返回住處，企圖製成標本收藏。

華山分屍案凶手陳伯謙已將不動產移轉他人脫產，可能導致家屬無法扣得其名下財產。（本報資料照）

據《自由時報》報導，高女父母的委任律師表示，家屬雖在台南地院對陳男聲請假處分，但陳已將不動產移轉他人，家屬又無法得知移轉對象姓名與地址，才會無法補正，導致法院裁定駁回。而律師林俊峰分析，移轉不動產恐已觸犯刑法毀損債權罪，高女父母可依法在得知後6個月內，對陳男另提刑事告訴並附帶民事求償，便有機會獲償。

陳伯謙一審被法院認定在高女家屬通報失蹤後，立即調閱附近監視器畫面清查，且懷疑陳殺人，陳不符合自首要件，一審判處死刑；但高院卻認定，陳是主動向警方坦承犯行，警方報請檢察官偵辦後，依據陳供述尋獲遭肢解棄屍的屍塊軀幹，符合自首要件，依法減刑，改判無期徒刑。案經上訴，最高法院認為，陳男是否符合自首要件，可否減刑及其犯罪事實有待調查，另也應給被害人家屬到庭，表達對陳男科刑的意見，以5項理由將無期徒刑判決撤銷，發回更審。

(中時新聞網)