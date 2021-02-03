甜湯恐藏發胖危機！營養師高敏敏分享，不少甜湯含有精緻糖，某些的油脂含量更是驚人。其中許多人以為燒仙草的熱量較低，但其實只要裡面有加料，就立刻變成12款常見甜湯中的熱量冠軍，貼文引發網友熱議，太可怕了！真的是萬惡甜食。

營養師高敏敏昨在臉書上分享，小小一碗甜湯的熱量不容小覷，因為甜湯除添加許多精緻糖外，也會利用澱粉勾芡製造出濃稠的口感，另外，部分甜湯的油脂含量也很驚人，像是芝麻糊、杏仁糊就屬於油脂含量較高的甜湯，熱量自然也會比較高。

營養師分析12款常見甜湯的熱量，其中冠軍竟是燒仙草。（高敏敏提供）

高敏分析12款熱門甜湯，以每碗350毫升計算，熱量冠軍為綜合燒仙草429大卡，接著依序為花生甜湯427大卡、綜合豆花420大卡、小湯圓紅豆湯405大卡、芝麻糊403大卡、紅豆/綠豆湯345大卡、杏仁茶315大卡、無加料的薑汁甜豆花300大卡、芋頭椰汁西米露262大卡、楊枝甘露254大卡、無料燒仙草150大卡以及冰糖銀耳紅棗90大卡。

其中值得注意的是，甜湯之中是否有加料，熱量也會差很多，例如：綜合豆花420大卡，沒有加料之後只剩下300大卡；而綜合燒仙草原是429大卡，但沒有加料之後其實只有150大卡，熱量的落差相當驚人。

貼文引起網友熱烈討論，「最愛燒仙草居然這麼胖」、「天啊！好爆雷的綜合燒仙草！今後要慎選了」、「燒仙草這麼恐怖，難怪瘦不了」、「一直以為燒仙草沒熱量QQ」、「幸福的東西總是熱量驚人」、「好可怕」、「真的是萬惡甜食」。

(中時新聞網)