中興電工攜手台達電、特斯拉以OT模式，取得高速公路國道湖口、清水與東山服務區停車場設置電動車充電樁營運服務租賃案，達八年充電服務經營權，並與特斯拉在南港展覽館設電動車直流快充站，並從今年二月正式運營。中興電今（3）日小漲0.3元而以47.00元開出。

中興電宣布，取得高速公路服務區八年充電服務經營權，計畫於國道湖口、清水與東山服務區建置直流充電站，解決電動車行駛於高速公路電力不足的焦慮問題。

中興電指出，旗下嘟嘟房事業部擁有超過21萬駕車會員，近來積極佈局充電服務業務再下一城，攜手特斯拉與台達電子以OT模式於高速公路服務區提供充電服務。並計劃串聯全台各精華地段停車場域，提供會員更便利的充電服務體驗，建造台灣EV-Friendly的環境，加速電動車普及率。

中興電表示，中興電與特斯拉積極合作，在南港展覽館建置直流快充站，民國110年2月正式啟用。將高速公路充電骨幹向北延伸，提供轉往東部宜蘭方向車輛充電需求。中興電工已具備完整智慧停車平台、多元支付平台、電動車雲端充電Saas服務雲及建置智慧創能(綠能)+儲能技術，未來還會其他合作夥伴合作。

(工商 )