針對緬甸軍事政變，國民黨在臉書粉專發文，呼籲緬甸軍方儘速釋放翁山蘇姬女士等人，展開協商，恢復原有的民主進程。國民黨指出，世界與我國理念相近的國家都呼籲釋放民選領袖與恢復民主秩序，「只有民進黨政府僅表達關切」，全球民主防線不應有破口，國民黨呼籲蔡政府應與世界民主國家同列，挺身表態。

國民黨指出，緬甸軍方發動政變、軟禁民選政治領袖翁山蘇姬女士等人，瓦解了緬甸辛苦獲得的民主化成果。國民黨基於民主自由的信念，對緬甸局勢深感憂心，並率台灣各主要政黨之先，呼籲緬甸軍方，儘速釋放翁山蘇姬女士等人，展開協商，恢復原有的民主進程。

國民黨表示，這是全球新興民主，在面對暴力威權的脆弱防線上，一次讓人擔憂的崩塌；它讓極權者竊喜，並有更多藉口阻擋、拖延民主的實踐。每個相信民主自由理念的人，都不該是局外人。

國民黨強調，在這個時代，民主正受到極權擴張、民主獨裁與民粹浪潮的三重威脅。正因如此，我們更必須在每次必須挺身的時刻清楚表態，一起撐起對民主的信心。

黨務人士則指出，這次緬甸軍事政變後，世界與我國理念相近的國家都呼籲釋放民選領袖與恢復民主秩序，唯獨民進黨由外交部聲明「對於緬甸政治情勢的急遽變化表示關切，呼籲緬甸政治領袖發揮政治智慧，透過和平、對話方式解決相關爭端，以緩和目前的緊張情勢。」

黨務人士指出，2009年緬甸政變時，在野的民進黨還發出5點聲明，包括要求緬甸政府無條件釋放翁山蘇姬等異議人士，呼籲台灣政府正視緬甸政府侵害人權的情況，加入國際支持緬甸民主運動的行列等等，如今執政後卻不敢挺身表態，非常諷刺。

(中時 )