40歲邱澤可謂台劇一哥，但感情路一直不順，早年和楊丞琳、唐嫣傳緋聞不了了之，還被唐嫣方面控用情不專，前年他被爆追張鈞甯，卻碰了軟釘子、見光死。今(2日)週刊報導，邱澤近年來積極拚工作、挑好劇本，傳聞演技派的他卻有個死穴，不肯接渣男的角色。

邱澤過去和楊丞琳因《原味的夏天》傳出假戲真做，但傳出兩人分手分的不愉快，近年才破冰，後來他到大陸拍《夏家三千金》，與唐嫣擦出火花，疑似唐嫣助理爆料，指女方為了邱澤曾飛到台灣5天替男友慶生，還幫邱澤家打掃，「她還很有成就感地在電話裡告訴我，她把他家廁所每一塊磁磚，每一個角落，家裡的地板，都趴在地上擦得乾乾淨淨。」

邱澤曾和楊丞琳、張鈞甯、唐嫣傳緋聞。（圖／中時資料照片；翻攝自唐嫣微博）

然而不久後，唐嫣和邱澤傳出情變，女方控邱澤不誠實，唐嫣為情爆瘦，邱澤則喊冤宣布單身前已經向唐嫣提分手，後來唐嫣情定羅晉，這樁感情史才落幕。前年邱澤爆出和張鈞甯夜遊，邱澤承認是追求狀態，張鈞甯卻不認，只說：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多」。

去年張鈞甯出席活動，被問喜歡開快車的男人嗎？喜歡開賽車的男生嗎？她機靈回應：「看到一個坑」，問有沒有話要給邱澤？她展現高EQ回：「那我就回他8個字：殺青快樂、順心自在。」避談緋聞。而早年邱澤談感情，承認自己會反省，也曾想過：「或者是自己其實是不適合談戀愛的」。

據《鏡週刊》報導，邱澤近年積極耕耘演技，也對挑劇本有一套規則，圈內傳出，為了保護邱澤，公司會盡量避免讓邱澤演「渣男」類型的角色，以防被別人放大，忽略他的演技，對此，經紀人回應，公司的規定只是希望劇本完整，對於不接渣男角色的傳聞無從回應。

(中時新聞網)