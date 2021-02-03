台股上市櫃公司陸續發布1月合併營收概況，其中已有八家企業繳出創新高的成績單，有凱美（2375）、全科（3209）、金麗科（3228）、德微（3675）、豪展（4735）、天鈺（4961）、安力-KY（5223）、長聖（6712）等。

熱門股－晶心科 奪大單股價攀峰
不懼風暴 阿里Q4營收續躍進

(工商 )

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