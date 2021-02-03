凱美、天鈺1月營收創高 09:592021/02/03 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股上市櫃公司陸續發布1月合併營收概況，其中已有八家企業繳出創新高的成績單，有凱美（2375）、全科（3209）、金麗科（3228）、德微（3675）、豪展（4735）、天鈺（4961）、安力-KY（5223）、長聖（6712）等。 熱門股－晶心科 奪大單股價攀峰 不懼風暴 阿里Q4營收續躍進 (工商 ) #凱美 #安力-KY #德微 #金麗科 #長聖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賀錦麗致電加拿大總理 04:102021/02/03 國際大事 訂單回流、產線滿載 宏益1月營收年增近五成 04:102021/02/03 證券．權證 《美股掃瞄》美股連2天大漲 道瓊指數創去年11月來最大漲幅 08:522021/02/03 財經 京東物流 傳Q2在港上市 04:102021/02/03 全球財經 台灣權王－抱股過年 日月光、南亞科牛氣足 04:102021/02/03 證券．權證 三事業締新猷 凱美二月看旺 04:102021/02/03 證券．權證 運費漲 居家貿易業獲利恐縮水 04:102021/02/03 證券．權證 鹽水漫月美 巷弄藝起說故事 04:102021/02/03 焦點要聞 GameStop狂潮退燒 美股續旺漲475點 08:222021/02/03 國際 封關剩2天 台積電、聯發科續攻 台股拚戰萬六 09:232021/02/03 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 00:042021/02/03 財經 財經熱門新聞 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 華碩、台積電、廣達 3企業入榜 - 財經要聞 - 工商時報 不要錢的最貴 專家：美散戶軋空潮曝使用免費交易平台代價 - 財經 過年換新鈔今開跑 一次能換多少 全台據點曝光 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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