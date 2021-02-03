1.友勁(6142)：友訊加碼取得持股達39％，多頭漲聲響起，晨盤放量彈漲逾5%，寫今年高價。

2.友訊(2332)：砸近8億增持友勁持股，拚增強Switch市場競爭力，多頭給力樂漲3%，站穩五日線。

3.明基材(8215)：H1訂單滿載，過年不停工，晨盤火速攻頂，登波段高。

4.佳凌(4976)：車市熱，訂單滿至Q2，晨盤勁揚3%，重返90元。

5.玉晶光(3406)：蘋果殺手級新品暖身，概念股蠢動，獲外資連5買相挺，晨盤價量齊揚急漲6%，收復500元。

6.誠美材(4960)：偏光片廠H1訂單能見度明朗，過年期間不打烊，早盤放量大漲5%，登今年高價。

7.耀登(3138)：搭上5G特快車，股價鍍金，掛牌後漲勢凶猛，今日攀揚6%，續寫天價345元。

8.全科(3209)：元月營收年增近4成，早盤量價齊揚，走揚漲逾3%。

9.聯發科(2454)：毫米波數據機晶片、蘋果話題足，外資回頭買，股價續揚逾2%，959元再寫新高價。

10.宏捷科(8086)：元月營收登逾5年新高，人氣擁簇，晨盤上漲逾2%，拚前波177.5元之高點。

11.精材(3374)：去年獲利跳增8.5倍攻頂，惟外資連6日賣超逾6千張，早盤帶量下跌逾6%。

12.天鈺(4961)：上月營收年增1倍，多方力拱下，股價上攻逾2.5%。

13.世界(5347)：第1季營收估創新高，今年資本支出增至50億元，推升晨盤高漲逾4.5%，跳上所有短均。

14.晶心科(6533)：RISC-V處理器獲韓國SK Telecom採用，早盤續強漲逾3.5%，衝上短波高點。

15.大田(8924)：高爾夫球產業帶旺營收，1月5.35億元，登5年來單月新高，早盤漲1.8%。

16.羅昇(8374)：1月營收3.35億元，創30個月新高，早盤漲逾3%，收復周線、月線。

17.中鴻(2014)：3月盤價喊漲，業績添柴，惟早盤多頭不領情，跌逾2%。

18.健信(4502)：外資連4日小幅買超，早盤買盤點火，觸及漲停、躍上周線。

19.凱美(2375)：1月營收創新高、首季勁揚，股價慶祝大漲5%。

20.信邦(3023)：外資穩定買超，投資人持股過年有信心，股價續強將挑戰前高268.5元。

21.車王電(1533)：電動巴士陸續交車，拉回整理低檔有撐，早盤一度亮燈漲停。

22.富邦媒(8454)：年節採購商機為業績添柴，800元之下買盤積極，早盤上衝挑戰870元附近壓力區。

23.同致(3552)：營運轉骨，109年可望繳出佳績，回檔修正後多方再出擊，上漲2%穩於300元。

24.貿聯-KY(3665)：特斯拉股價走高+電動車題材當紅，295元獲支撐，股價走高1%站回5日線。

25.揚明光(3504)：蘋果推VR新品，外界看好將受惠，強勢鎖漲停。

(時報資訊)