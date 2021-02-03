隨著疫苗接種以及全球經濟景氣走在回復軌道，加上美元走弱，預期2021年新興市場主權債券應該會有不錯表現。但大姆哥投顧提醒，投資人仍需留意利率走勢，如有走高之虞，就要小心保守應對新興市場主權債券。

2020年12月新興市場主權債券基金延續11月上漲5.9%後，上揚了近4%。12月新興市場政府債券指數雖然上揚，但隨著投資者轉趨謹慎，減持了BBB、BB和B等級債券；同時12月份現金部位由11月的4.2%增加到5.3%，低於長期平均現金部位的5.7%，看出市場逐漸規避風險。Morgan Stanley認為，新興市場主權債券基金自去年的反彈應已告一段落，未來1－2個月，新興市場主權債券基金應會橫向整理，不易大漲大跌。

新興市場主權債券1月發行398億美元，不僅為過去同月份發行的最高紀錄，也是2020年4月以來第二大的發行量。1月份發行量中83%為美元計價發行，其餘為歐元計價發行。1月發行量的65%為投資級債券發行，高於過去3個月平均的64%發行，而高收益債券發行為145億美元。1月份投資級債券發行主要為墨西哥發行的52億美元債券、沙烏地阿拉伯發行的50億美元債券，以及印尼的42億美元債券等共244億美元。高收益債券有土耳其的35億美元債券、阿曼的32億美元債券和多明尼加發行25億美元債券等。另外，類主權債券1月份發行了88億美元（去年同期發行121億美元），主要來自中國石化集團發行30億美元、杜拜航空的12億美元、中國發展銀行的11億美元和中國華能集團發行10億美元等共88億美元。

12月雖然新興市場主權債券基金仍為上揚，但市場已經開始轉趨謹慎，可由提高現金部位和降低BB級和BBB級債券部位看出。GBI－EM（新興市場政府債券指數）12月到1月中旬上漲3%，主要是一些高收益貨幣，如哥倫比亞、墨西哥、俄羅斯、南非等國貨幣帶動績效上揚。但12月現金部位仍低於過去12個月的平均現金部位5.7%。另投資等級債券A增加了0.4%的部位、投資等級BBB降低了1.4%的部位、BB等級的降低了0.5%部位、B等級降低了0.1%。

最後，新興市場主權債券基金由去年下半年開始反彈，短期內漲幅已太大，預期未來1－2個月應會橫向整理，不易有大變動。但隨著疫苗接種、全球經濟景氣走在回復軌道，再加上美元走弱，預期2021年新興市場主權債券應該會有不錯表現。但仍然需留意利率走勢，如有走高之虞，就要小心保守應對新興市場主權債券。

(時報資訊)