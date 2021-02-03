聯發科(2454)在5G出貨暢旺下，不僅首季淡季不淡，單季營收更將挑戰千億元大關，今股價開高震盪，漲幅一度達2%，股價再登歷史天價959元。

聯發科今年受惠5G換機潮，全球整體5G智慧機市場規模上看5億支，又以大陸市場為首，故聯發科看好今年持續為成長的一年，目前包括小米、OPPO、vivo、realme等均有採用聯發科5G SoC，且預計榮耀將在第二季加入，屆時5G SoC出貨量還有進一步成長空間，且也有外資點出，聯發科在5G SoC的訂價策略上，相較高通有彈性，在大陸品牌所推出的千元人民幣5G智慧機市場中，聯發科相較高通在價錢上有競爭性。

另外，聯發科最新也推出一款5G晶片，可支援速度更快的毫米波技術，終端產品將在2021年問市，透過強化毫米波技術，將有助聯發科搶攻5G以毫米波技術為主的美國市場。

除手機產品外，聯發科成長型產品PMIC(電源管理IC)、ASIC(客製化晶片)、IoT、WiFi等，同樣在5G的帶動下，今年也將有明顯的成長表現。

儘管因新台幣匯價問題，以美金對台幣匯率1比27.9計算，聯發科第一季營收預估964億~1041億元之間，與去年第四季相比，約持平到成長8%，與去年同期相比，成長58%到71%，若以美金計算並排除奕力影響，第一季營收會較前季增加6%到14%，營業毛利率預估為43.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為26.5%±2%。

(時報資訊)