不少人都以為大年初一才算新年，實際上，作為24節氣之首的「立春」過了之後，就正式進入牛年了。今年的立春從今（3）晚10點57分開始交節氣，星座命理專家艾菲爾老師昨日就在臉書提供12生肖，從立春到初六（2/3～2/17）這段期間的開運指南，讓你在正月就迎來擋不住好運。

▍生肖鼠

屬鼠人無須過於在乎別人對自己的評價，只要出發點是好的，自己問心無愧即可，不必將他人的流言蜚語鑲在自己心上。工作上壓力有點大，要適時反映工作量，別人才會知道你真實的想法，別人也才會尊重你。感情上，會有舊情復燃的可能。桃花枝椏冒出。

▍生肖牛

屬牛人最近心情開朗，擺脫過往的陰鬱，開始想著人生各種美好的可能。而這一切美好，只要你願意勇敢實踐，都是可以真實顯化出來。工作上，可能會因為突然的人事環境變動，或是接到意外的業務，讓你措手不及，特別要小心商業間諜。感情上，暗桃花突然浮上枱面，讓你有種是不是有什麼搞錯的錯覺。身體上則需多注意腳踝扭傷。

▍生肖虎

屬虎人可能會因為「別人好像什麼都知道，顯得自己什麼都不知道」而害怕與他人進行交流。其實信息的蒐集，在這世代輕而易舉，真正重要的是對於生命的體驗與深度探索。信息量只是一個相對值，是永遠都比不完的。走向自己內心才是未來主流。工作上，對於想轉職或創業的是個好時機。感情上， 桃花滿滿，參加相親也是不錯的選擇。

▍生肖兔

屬兔人突然領悟人生可以輕鬆度過，不用事事都嚴肅看待。簡單的幸福就是看看天空飄過的雲、聽風吹過樹葉的沙沙聲、喝杯熱呼呼的茶或咖啡，人生就只是這麼簡單而已。工作上，沒有太大的起伏，穩穩地做好該做的事情就好。感情上，若願意的話，可以請朋友幫忙。

▍生肖龍

屬龍人要記得不要忘記自己當初的那股熱情與傻勁。想著初心，就可以好好解決遇見的困難，不要被自己過於豐富的想象力給困住。工作上，舊的案子結束，新的案子也隨之而來，讓你無法喘口氣。趁著年節好好的休息，多親近大自然。感情上，桃花艷麗，來得都是讓你招架不住的，要當心了。

▍生肖蛇

屬蛇人在煩躁的時候，可以試著什麼都不要做，就只是把眼睛閉上個半小時甚至更久，好好聆聽自己內心的聲音，就可以冷靜下來，而當初糾結的事物，也會覺得好像沒這麼嚴重了。工作上，交付重任，想要逃開，但是沒辦法因為填飽肚子很重要，多找朋友抒發心情。感情上，桃花還在冬眠期，可以換個髮型喚起它。

▍生肖馬

屬馬人最近容易感到喪氣，這時候需拉自己一把，不要這麼容易喪氣。可以去外頭散步曬太陽轉移注意力。工作上，找不到就感，其實這才是人生，無須成就，只有心靈滿足了，成就感就會隨之而來。感情上，桃花一兩朵，但是自己看不上。

▍生肖羊

屬羊人身體輕盈、四肢靈活想要一直動來動去，可以好好利用此時的精力，趁過年前來個大掃除。頭腦靈活也導致靈感不斷湧出來，可以記錄下現在這時許多瘋狂想法，將來必有妙用。工作上，可以把需要整理歸納的數據做好，不要的就刪除，最近也會有貴人現身幫忙，解決一直困擾自己的問題。感情上，桃花起起伏伏，自己也是個漂泊浪人。

▍生肖猴

屬猴人過往總是憑借著自己的聰明才智來過關斬將，但是現在遇到的難題，卻無法輕易解決，需要花費耐心與毅力，是你需要面對的另一門課題。工作上會遇見小人扯後腿，要冷靜想想對方的目的是什麼，就可以豁然開朗。感情上，由於近期對外接觸頻繁，出外桃花旺，尤其是工作上有往來的對象。

▍生肖雞

屬雞人永遠都別想要控制別人的腦袋，但你唯一可以控制的只有自己，別人不同的意見反而可以開拓另一個未知的世界，可以參考看看。工作上，大家的注意力突然都出現在你身上，想知道你的想法是什麼，記得謹言慎行。感情上，桃花乏人問津，可能是都太拒人千里之外了，臉上要多點笑容。

▍生肖狗

屬狗人懶懶的，只想趕快熬過現在，一心只期待春節放假。心情上，也較以往輕鬆，可以趁現在聯繫久未連絡的老朋友，你會滿足於他們的安好，感慨過去的時光。工作上，突然接到的工作，讓你頓時忙碌起來，不過憑著過往的歷練，應付起來綽綽有餘。感情上，桃花有在開，只是就怕是你自己把花踩扁了。近期偏財運不錯，過年期間可以試試手氣。

▍生肖豬

屬豬人近來是能量滿滿，心裡知道自己要做的是什麼，相較於過去較重視他人的想法意見，現在反而是開始傾聽自己內心的感受。過去一年的磨練讓屬豬人成長蛻變，開始為自己而活。工作上，把手邊的工作做好，交付的事情也辦好，就沒有什麼太大的問題。感情上，桃花潛力股，就只看你要不要花時間去尋找以及經營。

(中時新聞網)