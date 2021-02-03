藝人「雞排妹」鄭家純主持尾牙遭性騷擾，隱忍多日後決定不再隱忍，不僅公布公司名稱，更透露男歌手為翁立友，不過卻遭多數網友砲轟炒作新聞，對此，律師李怡貞就發聲力挺，更質疑：「為什麼尾牙性騷擾這樣的事件，會演變成在檢討受害者」。

雞排妹隱忍多日後，不想就此姑息養奸，於昨（2日）公布性騷細節，卻慘遭輿論撻伐，讓她透過經紀人表示：「我們的部分就到此為止」，對此，律師李怡貞表態支持雞排妹站出來，畢竟太多女性被性騷時，不會第一時間意識到被侵犯，通常事後敢把細節講出來，都是承受到極大的壓力，接著指出雞排妹唯一做錯的事，就是「繼續敬業強顏歡笑，沒有當場一巴掌把老闆跟歌手打下去，或用麥克風放送他們的行為舉止」，導致後來無從蒐證，被解讀成硬拗解釋。

#律師執業心得 奇怪，為什麼尾牙性騷擾這樣的事件會演變成在檢討受害者？ 我支持雞排妹站出來，太多女性在被性騷擾的當下根本第一時間不會意識到自己被侵犯，總是不停的懷疑自己是不是多慮？非到自己被更多騷擾言行而確定，對方的輕佻就是讓妳不舒服，... 由女人大律師李怡貞發佈於 2021年2月1日 星期一

李怡貞表示身為老闆就要更注意與女性間的界線，不要習慣踰矩不自知，就反過來怪罪別人誤會，尤其是沒有交情就出言不遜假借機會調戲，坦言：「你的自以為幽默讓人覺得難受」，強調該道歉就道歉不要硬拗裝無辜，不然「真的only you的噁心」，似乎諷刺事件主角翁立友。

此外，李怡貞也呼籲所有女性，從雞排妹這件事得知遇到性騷擾真的不要忍，寧可一巴掌先打下去，以免一堆護航的仇女白癡，在那邊死不認錯的機歪叫一堆，更強調務必勇敢大聲說「不」，不要讓自己成為下一個受害者。

(中時新聞網)