近日香港的社群平台上瘋傳一段影片，一名身穿短裙的短髮少女，在沒有人的地鐵車廂中自慰，不過，直到該名女子拉開內褲後，露出男性器官，網友才恍然大悟發現原來是男的，直呼根本「中計了」，短短2分鐘影片，隨即引發熱烈討論，據悉，香港鐵路警察在接獲影片後，已報警處理，目前正展開調查中。

香港社群論壇《香港連登》昨（2）日PO出一段長2分鐘的影片，片中一名身穿緊身白色短裙套裝、戴眼鏡、戴鴨舌帽的少女，在地鐵車廂內自拍，他先觀察四周是否有其他乘客，在確認無人後，將手機立置於對面的座位，隨即拉起短裙進行撫摸。

起初，不少人以為是正妹，直到他將內褲拉下瞬間，眾人全傻眼「原來是男的」，網路一片罵聲，不少人怒喊「中計了」，並直接報警檢舉處理。

據港媒《蘋果新聞網》報導，香港鐵路警察發言人表示，目前無法掌握該影片的拍攝時間，由於車站內並無相關紀錄，也未收到其他乘客的通報，但在接獲影片後，已報警處理，發言人強調，若警方有需要，會隨時配合調查。

香港警方也指出，於1月31日就已接獲鐵路警察的報案，經初步調查列為「猥褻露體」，但目前並未有相關人士被捕。依照香港條例，在公共場所進行猥褻及裸露即屬犯罪，可處1000港元（台幣約3612元）及監禁6個月，另外，散布淫褻物品，最高可罰100萬港元（台幣約35萬）及監禁3年。

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(中時新聞網)