王榮記與妻子張惠華一起推動童軍教育，倆人一稱王團，一為張團，教育出的童軍徒子徒孫遍布全台（家屬提供／馮惠宜翻攝）

資深童軍團長王榮記（王團）1月27日因肝病逝世，享年70歲，他投身台中市國小、社區童軍教育訓練超過40年，培育上萬學子成為日行一善的童子軍，是許多童軍如師如父的深資前輩；其告別式將在2月6日於台中殯儀館懷賢廳舉行，各地童軍夥伴籌備全程以童軍禮儀送行。

王榮記原本從事室內設計，其妻子張惠華昔日是中華國小老師，40年前他發現有些小朋友課後沉迷打電動，於是和妻子倆人開始組織社區童軍，教育學校及社區小朋友透過童軍活動培養樂觀、助人以及獨立的人生觀，民國85年正式申請成立台中市136童軍團，定期舉辦小鐵人、童軍露營與社區敦睦活動。

除了成立社區童軍團，他也協助全國各國小成立童軍團，教老師們如何帶童軍活動；妻子張惠華說，倆人甚至一周到五個學校授課，而包括惠中寺童軍團、黑皮童軍團以及崇正童軍團，都是王團大力協助下成立；他一生獲得獎章無數，包括中華民國童軍總會服務年資最高獎章：金質臘梅獎，以及最高的工作獎章：銅鹿獎章等榮耀。

40年間許多幼童軍長大晉升為羅浮童軍，看著個性內向萎縮的孩子變成社會棟樑，是王團和妻子最大的成就，不少童子軍婚後讓孩子也跟著玩童軍，其徒子徒孫可說遍布全台，此次王團病逝，大家串連貫徹其「一日童軍、終生童軍」信念，全部著童軍制服送行，並製作布章回贈給參加告別式親友。

(中時 )