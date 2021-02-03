「補教天后」陳子璇與名師高國華宣布離婚，結束9年來受到高度矚目的「補教人生」，如今孤身在大陸的陳子璇，除了努力工作外，也立下每天堅持打卡寫作的計畫，不但大方分享自己過往情史，也多次透露自己遇上愛情就沒轍，是個浪漫派，近日她被學生發現手上纏紅線，因此發文坦言為愛做過許多迷信行為，坦言對愛情「我沒有幻滅過」。

陳子璇日前在臉書po文，透露手腕上的紅線被學生們發現，問她是不是還要求姻緣？她笑回：「只是戴好看的而已」，但吐露其實為了愛情什麼都願做，曾經做過很多迷信行為。

例如去城隍廟拜月老，求了紅線綁手上，「聽說線自己斷掉的話，姻緣就會出現」，但從來沒斷過；還有一次她把心儀男生的名字，親手在紙上寫了整整一千遍，寫完後藏進書桌抽屜裡，「因為聽說寫完一千遍，這個男生就會永遠跟妳在一起」，結果又沒發生。

最可笑的一件事，是她半夜12點在鏡子前面削蘋果，果皮不能斷，就能在鏡中看到未來的結婚對象，只是結果不但不開心，反倒很恐怖，「後來我看到我爸站在我後面瞪我，罵說怎麼還不睡覺」，這些為愛瘋狂的行為，讓陳子璇自嘲：「是不是很蠢？這種事居然還真做過」，當然她也遇過其他愛情迷信者，曾有男生折了一千顆紙星星送她，陳子璇相信對方許了願，但她拒絕了對方，「對他而言，這個迷信，不準」。

《手腕上的紅線》 #子璇堅持每日寫作打卡第68天 很多學生看到我手上的紅線 都說:老師,妳還要求姻緣喔? 哈哈哈…..什麼嘛~ 我只是戴好看的而已啦😆 但是想起以前 我還真有過為了愛情 做過很多迷信的行為 比如我真的有到城隍廟拜月老 拜... 由陳子璇發佈於 2021年1月30日 星期六

陳子璇也說，對愛情她曾經幻想過，也始終相信，所以對早戀的孩子們很具同理心，看著他們在考卷背後寫滿心儀之人的名字，就讓陳子璇想到當年的自己，只能以過來人的經驗，跟他們說這些都沒用，陳子璇說，談戀愛會產生多巴胺，會讓人感到幸福，成了一種驅動力，讓人們熱愛著，她也坦言自己對愛情從未幻滅過，始終跟學生們一樣，抱著幻想與期待，「以前的我為愛痴狂，將來的我必定也是」。

(中時新聞網)