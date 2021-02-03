每次如廁都煎熬，是許多痔瘡患者的心聲。其實痔瘡是身體的正常組織，能防止糞便失禁及滲漏，然而肛門壓力長時間上升，就可能導致痔瘡發炎膨出。

痔瘡發作如廁苦！ 醫：肛門壓力長時間上升導致

高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科李冠陵主治醫師指出，青年到中年族群當中的患者大部分因為飲食習慣跟排便習慣不好，或工作需要長時間久坐、久站，造成肛門壓力改變；而老年人好發原因則是因為體內的支持組織，也就是痔瘡周遭的肌肉隨著年齡慢慢退化，所以痔瘡就慢慢掉出。

●輕微痔瘡靠生活改善 嚴重痔瘡需手術治療

李冠陵醫師說，痔瘡分為內痔、外痔及內外混合痔，分為4個等級，若是症狀輕微，通常只要改變飲食生活習慣，搭配痔瘡軟膏治療就能改善；第2至第3級痔瘡，少量痔瘡可考慮門診就能做的橡皮環結紮術治療；第3級以上，症狀嚴重則需要進行手術切除。

李冠陵醫師補充，手術切除分幾種，包括傳統的電燒手術、環切手術，或是近年盛行的微創手術，例如組織凝集手術以及超音波刀手術。

李冠陵醫師說，痔瘡分為內痔、外痔及內外混合痔，症狀嚴重者需要進行手術切除。(圖/健康醫療網提供)

●痔瘡超音波刀治療 讓她癌症治療不中斷

李醫師分享，曾有一名53歲的林小姐，早期懷孕時就產生痔瘡沒積極治療，後來罹患惡性腫瘤，接受標靶藥物治療副作用卻加劇痔瘡出血，如廁後馬桶通紅，甚至因此貧血到送醫輸血。經醫師評估，進行傷口小、出血量少的微創超音波刀治療，改善了痔瘡問題，讓標靶治療不中斷。

「超音波刀的原理是使用器械的高速震盪達到組織切割及止血的效果。」李醫師表示，相較於傳統電燒以熱能燒灼患部，超音波刀能減少術中及術後的出血情況，復發率也相對較低，另外就是周遭組織的傷害比較少，手術時間可以大幅縮短，傷口也明顯較小，疼痛感較低，最快術後隔天就能回家，休息一天就能返回工作崗位。

●術後疼痛感較低 術後多攝取水分、蔬果

醫師表示，無論哪種治療，術後患者應該多攝取水分及蔬果，入冬更要避免久坐不動，如廁後能以濕紙巾擦拭或溫水清洗溫柔呵護降低復發機率。(編輯梁惠明)

她痔瘡發作貧血需送院輸血！超音波刀微創治療解決。(影音來源/健康醫療網)

(中時新聞網)