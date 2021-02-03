利多因素支撐，周二美國原油期貨漲逾2%；據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至1月29日當周，美國原油庫存減少430萬桶；分析師預期，本周石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，即將召開的部長級會議，將保留原先達成的共識，而不會調整已擬定的石油產量政策。

此外，民主黨將以預算和解程序的方式，降低紓困案通過門檻，以利美國總統拜登(Joe Biden)的1.9兆美元紓困案通過；加上受到美國東北部的寒流及大雪影響，促使取暖油需求提升，吸引買盤進場支撐油價漲勢。其中美國原油漲幅2.3%，倫敦原油漲幅2%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲1.21美元，報每桶54.76美元；3月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.67美元；3月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.62美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲1.11美元，報每桶57.46美元。(商品行情網)

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