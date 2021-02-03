匯豐(台灣)商業銀行今日宣布提供環球晶(6488)可持續發展表現連結之貸款(Sustainability Linked Loan)。該筆貸款總額為2000萬美元，為期一年，當環球晶圓在環境和社會層面之可持續表現符合預定目標例如降低碳排放量、用電量以及廢棄物量時，可獲得匯豐台灣提供之調整貸款利率。

環球晶圓為國內最大、世界第三大半導體矽晶圓製造商，其營運生產據點橫跨亞洲、歐洲、美洲地區等國家，除了工廠通過內政部綠建築認證黃金級標章，更榮獲經濟部工業局頒發之綠色工廠標章認證。環球晶圓秉持循環經濟理念，除了導入Reduce、Reuse及Recycle，更注重Redesign，提升其防治污染能力。本次匯豐台灣與環球晶圓攜手合作，核發可持續發展表現連結貸款，實現共同朝向企業永續之理念。

匯豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程表示：「我們在與企業客戶溝通時發現，國內外對於永續發展的要求都愈趨嚴謹，加上匯豐集團已承諾於2030年前提供7,500億至1兆美元的永續發展融資及投資，因此我們認為市場對相關產品有迫切需要。這筆貸款是匯豐台灣與環球晶圓首次進行可持續性連結的貸款，此舉也將進一步協助環球晶圓推動永續經營。

環球晶圓董事長徐秀蘭表示：「永續發展是環球晶圓業務發展不可或缺的商業基因。我們不斷調整永續發展策略架構，期望分配更多資源於加強永續發展至關重要的領域，我們也十分高興與理念一致的銀行夥伴匯豐台灣，攜手開啟新的永續篇章。」

(時報資訊)