台中市有6名男女，因不爽一名許姓女友人在外亂說話，竟然將許女押往住處神明廳前，點燃香燙許女舌頭，接著輪流用鐵棒毆打，許女遭凌虐生不如死，又被當場剃掉頭髮及眉毛，6名男女再以黑色墨水在她臉部及身體寫下「我是王八蛋」、「豬」等辱罵子眼，接接著又用鐵線綁許女手腳囚禁在廁所，許女事後逃出報警，台中地院今天依強制、妨害自由等罪將六名男女判處拘役70天到6個月不等的徒刑。

根據起訴與判決書記載黃男、陳男、涂女、陳女、羅男、林女，因不滿許姓女友人在外亂說話，為教訓許女，於108 年8 月4 日下午5 時許，聚集在陳男住處，由陳男先在神明廳點香後，以香燙許柔惠舌頭，接著3位男生，右分持鐵棍、電線毆打許女頭部及四肢，並持電線勒住許女脖子，以及拿椅子砸許女。

另外3女接著也持鐵棍及徒手毆打許女，導致許女受有頭皮挫傷、雙側臉部挫傷、頸 部擦挫傷、前胸壁挫傷、右側腹壁挫傷、背部多處挫傷、臀部挫傷、雙側手臂多處擦挫傷、雙側腿部多處挫傷等傷害。

即使許女已經全身是傷，但黃男等6 人仍未停手，又將許女拖到廚房，將她的頭髮、眉毛全部剃掉，再以黑色墨水在許女臉部、頭部、頸部、手臂亂畫，並書寫「我是王八蛋」、「幹」、「豬」等文字辱罵。

在極盡凌辱後，3男又拿鐵線將許女雙手、雙腳綁起來，推入廁所，並將該廁所的門反鎖，還持板模抵住門以防許女逃脫，全身是傷的許女事後趁著6人外出時從廁所逃出打119報案，救災救護指揮中心到場後發現許女遭人凌虐，立刻通知警方，事後將6名男女逮捕到案。

合台中地方法院審理後，認為黃等6人犯後都坦承犯行，知所悔悟；且斟酌涂女、陳女、羅男業與被害人許女達成和解，賠償被害人所受損害，並均已履行完畢，予以輕判。妨害自由等罪將黃男判刑5月、陳男6月，涂女、陳女各判拘役70日，羅男、林女各判拘役80日。

(中時新聞網)