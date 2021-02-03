一名女網友日前使用市面上常見的橡膠手套打掃，打掃後脫手套竟發現整隻手臂被染色，大面積皮膚呈現深紫紅色，而且當下無法洗除，必須反覆多次沖洗，才緩慢變淡、褪色，讓她相當吃驚；許多網友看到照片後驚呼「已經分不清哪個是手套、手臂」，也有網友認為她應該是使用強酸鹼洗劑，才導致大量染劑被分解出。

許多人做家事的習慣戴手套，因為長期碰觸清潔劑是很傷皮膚，久了皮膚變得脆弱易裂，不少人甚至沒有戴上就不會做事；但一名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文指出，她日前帶一款紅色橡膠手套打掃家裡，事後發現手套上的紅色染料竟滲透到皮膚上，導致整隻手變成深紫紅色，而且用水還洗不掉。

一名女網友日前使用市面上常見的橡膠手套打掃，打掃後脫手套竟發現整隻手臂被染色，大面積皮膚呈現深紫紅色。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

一名女網友日前使用市面上常見的橡膠手套打掃，打掃後脫手套竟發現整隻手臂被染色，大面積皮膚呈現深紫紅色。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友說，該款手套還是台灣工廠製作的，當天清洗時沒有使用化學清洗劑，應該不可能會溶解出這麼多色素，之後她反覆清洗才慢慢褪色，事後她PO出清洗後的照片，只見仍可以見到淺淺紅色的顏料痕跡，她說希望廠商能做好品質控管。許多網友則留言，「我剛剛分不清楚哪個是手套」、「你皮膚吃到染料，會進入身體代謝」、「第一眼看到以為燒燙傷，也太可怕了」、「可能買到放太久的，開始在氧化才會這樣」。

一名女網友日前使用市面上常見的橡膠手套打掃，打掃後脫手套竟發現整隻手臂被染色，大面積皮膚呈現深紫紅色。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

據了解，一般市售乳膠或橡膠手套成分單純，頂多添加染劑，但不至於會褪色，推估可能是該網友沾到酸鹼性過強的洗滌劑，使染料溶解、染上皮膚；手套在選擇上盡量選擇原色或是淡色，手套剛買回來時，可以先用洗碗精沖洗再使用，或者是先戴一層棉手套在裡面。

(中時新聞網)