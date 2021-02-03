新冠肺炎疫情延燒1年多，各國搶購疫苗之際，歐盟卻祭出「出口限制令」，另在英國生產的AZ疫苗也會優先供貨給英國，導致台灣取得第一批疫苗的時程受影響。對於疫苗限制出口該怎麼辦？專家表示，其實疫苗接種不一定會像理想中那麼順利，過去曾有人調查民眾接種的意願，發現民眾對疫苗有擔憂，3分之1的人不希望接種，若歐盟、英國的疫苗打不完，多出來的還是可以出口。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受「周玉蔻嗆新聞」節目專訪時表示，目前市面上的疫苗都是緊急授權使用，尚未完成嚴格的臨床試驗，不管在美國、德國做，若要進口台灣都需要經過食藥署緊急授權的許可，不是國外買就可以帶回來。如果沒有被認可，那就是不能進來。

對於柯文哲說，3月底前若沒有疫苗，大陸就會送我們疫苗，李秉穎表示，未來的事情很多變數，現在有些國家以國家安全之名，在卡疫苗出口，英國歐盟都這樣，部長也有說到貨時間會比較晚。至於有沒有人送，那是另一件事，要看看是否合格，我們的疫苗都是進口之後要封緘，大陸疫苗很多都沒有完整的臨床試驗報告，有效性、安全性都無法確認，且大陸情況蠻複雜，一個疫苗有10幾家疫苗廠在做，不能一致性看待。

若要討論是否進口大陸疫苗，李秉穎表示，那就要看看臨床試驗報告，我們對國產疫苗很嚴，對國際疫苗也很嚴，例如要有動物實驗、Th1反應要強、免疫耐受性的Th2反應要比較弱、中和抗體要比恢復者的血清高，另外受試者幾個人，疫苗的成分、溫度的保存也是觀察重點。

對於國外的疫苗出口限制，李秉穎表示，疫苗接種不一定和我們理想中那麼順利，很多人還是會拒打。民意調查顯示，有3分之1的人不希望打疫苗，因為他們看到疫苗超快速發展、出現不良反應，就會心存懷疑。現在英國、歐盟準備很多疫苗，最後也可能打不完，多出來的疫苗還是可以出口。

至於國產疫苗，李秉穎表示，雖然研發的時間落後，但是品質沒有落後，其一問題出在資金。疫苗研發一開始一定是燒錢，但要有一定的成果政府才會給一點點補助。除了資金，台灣的疫苗也不可能在國外做大規模試驗，我們沒有那個環境，只能等世界衛生組織訂出抗體的標準，達到這個標準就能緊急授權使用，這也需要時間。

李秉穎表示，台灣取得疫苗後，一般都會說需要60、70％以上的接種率，但新冠病毒不會離開世界，理論上人人都要打。另外還要考慮到國際旅遊，以後出國就要打疫苗，沒有就不能自由行動，商務人士、奧運國手都要打，屆時疫苗的接種會變成影響國家經濟的問題。

需要注意的是，世界上沒有完美的疫苗。李秉穎表示，像是B肝疫苗有10％的人不會產生抗體，新冠病毒疫苗也不是人人都有效。即便接種後產生抗體，但若接觸大量的病毒還是會感染，大量病毒會突破免疫界限還是會生病，加上接種後抗體也會逐漸下降，因此打了疫苗還是要戴口罩。

(中時 )