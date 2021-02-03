阿契（Chris Archer）是光芒隊昔日王牌，曾是大聯盟最好的先發投手之一，2018年被交易到海盜，光芒因此獲得葛拉斯諾(Tyler Glasnow)等潛力選手，不過阿契轉戰海盜後多次受傷，去年甚至整季報銷，海盜只好認賠殺出，今日傳出阿契以1年650萬美元重返光芒，回過頭看海盜這筆交易相當虧。

32歲的阿契2012年登上大聯盟後，在光芒的7個球季拿到54勝68敗，連4年在開幕戰先發，還2度入選明星賽，曾擁有大聯盟最頂級的滑球，只不過2018年在高點時被光芒交易出去，而光芒獲得葛拉斯諾(Tyler Glasnow)、梅斗斯(Austin Meadows)等人，都成為去年光芒殺進世界大賽的重要選手，反而阿契到海盜後一蹶不振。

阿契當年獲得海盜6年2550萬美元合約，不過出賽33場只繳出10勝13敗的成績，自責分率為4.92表現不佳，且到海盜後大小傷勢不斷，曾接受疝氣手術，右拇指和右肩都曾發炎，最慘的是去年動了胸廓出口症候群手術，加上疫情影響整季報銷，因此海盜決定不執行1100萬美金選擇權，並以25萬美金買斷。

如今阿契要回到光芒這職業生涯起點，而阿契也積極想找回往日身手，他不斷透露自己恢復健康，且準備好春訓了，去年10月曾在Instagram上發文「揮臂速度回來了！」去年12月也曾發布練投影片。

光芒休賽季不斷尋找有經驗的投手，曾追尋過克魯伯（Corey Kluber）、（Jameson Taillon）都未能如願，如今成功搶下阿契增加輪值深度，只不過光芒的40人名單額滿，要換下其中一人才能把阿契加進去。

(中時 )