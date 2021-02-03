亞馬遜在發布2020年第四季財報後宣布令市場大感意外的消息，貝佐斯（Jeff Bezos）將在第三季轉任執行董事長，其執行長職位將由Amazon Web Services部門主管賈西（Andy Jassy）接替。

周二盤後亞馬遜股價小升0.30%，報3390美元。

亞馬遜去年第四季營收創下歷史新高，達到1255.6億美元，首次突破千億美元大關，並優於分析師預測均值1197億美元。

每股盈餘為14.09美元，遠遠超出市場預估的每股7.23美元。

因為去年11月向第一線員工支付一次性獎金300美元，亞馬遜去年第四季成本增加。

亞馬遜雲端運算部門第四季營收年增28%，為127億美元，但落後市場預期的128.3億美元。

亞馬遜未單獨列出廣告業務表現，但這項業務貢獻集團的「其他」事業部門大部分營收，該部門上季營收達79億美元。財務長奧薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，「其他」事業部門營收較前一年同期成長64%，主要受惠於廣告支出反彈，以及受到Prime Day會員購物節驅動。

但由於疫情迫使消費者嘗試如網購等新的購物方式，包括全食超市（Whole Foods Market）在內，亞馬遜實體商店營收下跌8%。

貝佐斯在公司財報發布之際宣布將辭去執行長職位的決定，他在給員工的通知函中表示，他在新的職位上將專注於「新產品和早期計畫」，包括首日基金（Day One Fund）、貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）、華盛頓郵報，以及他的私人太空公司藍色起源（Blue Origin）。

亞馬遜財務長奧薩夫斯基在法說會上表示，公司已備好非常有效率的接班計畫，讓賈西能順利接任執行長職位。他並強調貝佐斯沒有要離開，他的新工作將參與許多大型的「單向門」（one-way-door）議題，這意味著更重要的決策，如收購、戰略，以及搶攻超市市場等。

亞馬遜預期與疫情相關的成本在今年第二季將超過20億美元，第三季約為40億美元，但到明年第一季將下滑至約20億美元。

基於疫情相關成本約為20億美元的假設，該公司預期今年第一季營業利益將介於30億～65億美元之間。

此外，該公司預估第一季營收介於1000億～1060億美元，較去年第四季放緩，但與前一年同期增長33%～40%，並優於市場預估的958億美元。

(時報資訊)